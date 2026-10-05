Lần đầu tiên trong năm, một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP cán mốc hai con số trong quý III

Lần đầu tiên trong năm, GRDP thành phố chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Dịch vụ tiếp tục là động lực chính, trong khi đầu tư công, sản xuất công nghiệp, du lịch và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tạo thêm lực đẩy cho kinh tế địa phương.

Theo Thống kê TP. Hà Nội, GRDP quý III/2026 của thành phố ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên trong năm kinh tế Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số và cao hơn các quý trước.

Đà tăng tốc trong quý III đưa GRDP 9 tháng năm 2026 của Hà Nội tăng 8,85% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 7,92% của 9 tháng năm trước. Xu hướng tăng trưởng cũng cải thiện qua từng quý, trong đó quý III ghi nhận sự tăng tốc của nhiều ngành, lĩnh vực chủ lực.

Điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế quý III là khu vực dịch vụ tăng 10,33%, đóng góp 6,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của thành phố.

Nhiều ngành dịch vụ đạt mức tăng hai con số. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 12,50%; chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 11,86%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 11,33%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,98%; vận tải, kho bãi tăng 10,68%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ, bao gồm du lịch, lữ hành, tăng 10,28%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 10,12%.

Sự tăng trưởng của dịch vụ được hỗ trợ bởi sức mua, vận tải và du lịch. Trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 811.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đạt hơn 232.000 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Du lịch tiếp tục duy trì đà phục hồi. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 6,87 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 24,3%; riêng khách quốc tế đạt hơn 4,76 triệu lượt, tăng 25,7%.

Cùng với dịch vụ, sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng. Khu vực công nghiệp - xây dựng quý III tăng 9,87%, đóng góp 2,22 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Đáng chú ý, xây dựng tăng 13,63%; công nghiệp tăng 8,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,02%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, quý III tăng 9,3% và tính chung 9 tháng tăng 9%. Một số ngành sản xuất ghi nhận mức tăng khá như sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; kim loại; phương tiện vận tải.

Đầu tư tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 183.400 tỷ đồng, tăng 30,3%; vốn ngoài Nhà nước đạt 235.700 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 32.300 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 107.800 tỷ đồng, tăng 81,2% so với cùng kỳ và bằng 63,1% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 71.100 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã đạt 36.700 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng duy trì mức tăng. Hà Nội thu hút 4,067 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 500 dự án đăng ký mới với tổng vốn 676 triệu USD; 113 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 691 triệu USD và 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với giá trị 2,7 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu dòng vốn là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm 55,2% tổng vốn FDI vào Hà Nội trong 9 tháng. Tiếp đến là kinh doanh bất động sản với khoảng 394 triệu USD và thông tin, truyền thông với 352,1 triệu USD.

Những kết quả trên góp phần đưa quy mô GRDP theo giá hiện hành của Hà Nội trong 9 tháng lên khoảng 1,295 triệu tỷ đồng. Dịch vụ chiếm 67,64% cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Bên cạnh tăng trưởng, một số cân đối lớn tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt gần 567.600 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 16,9 tỷ USD, tăng 9,3%.