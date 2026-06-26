Lần đầu tiên: Toàn bộ người dân Việt Nam được trải nghiệm miễn phí 1 thứ

Đây là trải nghiệm gì, làm thế nào để được miễn phí?

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người dân trên cả nước có thể quan sát đời sống hoang dã trong môi trường tự nhiên thông qua hệ thống truyền hình trực tiếp (livestream) 24/7 từ Vườn Quốc gia Côn Đảo. Đây là dự án ứng dụng công nghệ ghi hình độ nét cao do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp triển khai.

Động thái này không chỉ mang đến trải nghiệm "du lịch sinh thái ảo" cho hàng triệu người mà còn mở ra một giải pháp mới, thiết thực trong công tác giáo dục và bảo tồn thiên nhiên, theo thông tin từ Báo Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh VTV

Trên thực tế, nhu cầu đến Côn Đảo để tận mắt quan sát rùa biển sinh sản của khách du lịch hàng năm là rất lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ sinh thái, lực lượng kiểm lâm buộc phải áp dụng chính sách hạn chế nghiêm ngặt, chỉ cấp phép cho một lượng khách rất nhỏ (từ 20 đến 50 người) được lưu lại đảo vào ban đêm.

Để giải quyết bài toán cung - cầu này, hệ thống camera hồng ngoại chuyên dụng đã được lắp đặt tại các khu vực sinh thái nhạy cảm, điển hình như Hòn Bảy Cạnh. Trích thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, hệ thống này cho phép ghi hình sắc nét trong điều kiện đêm tối hoàn toàn mà không phát ra bất kỳ luồng ánh sáng hay tiếng ồn nào.

Nhờ đó, khán giả ở nhà có thể quan sát chân thực tập tính của các loài động vật hoang dã mà không gây ra tác động tiêu cực hay làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên của chúng.

Ê-kíp sản xuất đã dành hơn một tháng khảo sát địa hình và giải pháp truyền dẫn tại Côn Đảo để chuẩn bị cho chuỗi truyền hình trực tiếp (Ảnh VTV)

Sự đa dạng sinh học tại "thủ phủ" rùa biển lớn nhất Việt Nam

Việc Vườn Quốc gia Côn Đảo được chọn làm nơi thí điểm dự án đầu tiên trên cả nước xuất phát từ những giá trị sinh học mang tính độc bản. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, nơi đây được đánh giá là bãi đẻ quan trọng nhất của loài rùa biển tại Việt Nam, chiếm tới hơn 90% số lượng cá thể rùa (đặc biệt là vích) về làm tổ và sinh sản hàng năm.

Thêm vào đó, Côn Đảo là một trong số ít những khu bảo tồn trên thế giới hội tụ cùng lúc 4 hệ sinh thái đặc sắc, bao gồm rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và rừng nguyên sinh. Đặc thù địa lý và khí hậu này đã biến quần đảo trở thành môi trường sống lý tưởng, lưu giữ các nguồn gen động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

Thông qua hệ thống camera được bố trí tại nhiều sinh cảnh khác nhau, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng một bức tranh sinh học vô cùng sống động. Đáng chú ý nhất là khu vực bãi cát, nơi người xem có thể quan sát trực tiếp cảnh những cá thể rùa mẹ khổng lồ bò lên bờ đào tổ, hạ sinh hàng trăm quả trứng vào ban đêm, cũng như khoảnh khắc hàng nghìn rùa con phá vỏ, đồng loạt di chuyển về phía đại dương.

Ảnh VTV

Khi chuyển sang các camera giám sát ban ngày tại khu vực bìa rừng nguyên sinh, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh hoạt động kiếm ăn tự nhiên của các loài sinh vật đặc hữu trên cạn như sóc đen Côn Đảo hay các bầy khỉ đuôi dài. Đối với hệ sinh thái dưới nước, hệ thống camera hướng ra thảm cỏ biển và rạn san hô nông mang lại cơ hội chiêm ngưỡng loài Bò biển (Dugong) cực kỳ quý hiếm đang ngụp lặn, cùng hệ thống cá rạn san hô đa dạng.

Khuyến nghị trải nghiệm thực tế và thông điệp bảo tồn

Bên cạnh trải nghiệm trực tuyến, đối với những du khách có nhu cầu tham quan trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, việc tuân thủ các quy định sinh thái là yếu tố bắt buộc. Theo cẩm nang du lịch từ VnExpress, thời điểm lý tưởng nhất để xem rùa đẻ trứng là từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Do số lượng vé giới hạn, du khách cần chủ động đặt tour trước qua Ban Quản lý Vườn Quốc gia hoặc các đại lý được cấp phép.

Trong quá trình tham gia tour đêm tại Hòn Bảy Cạnh, khách tham quan phải tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của kiểm lâm: không sử dụng đèn pin ánh sáng trắng, không chụp ảnh đánh đèn flash, không gây tiếng ồn và duy trì khoảng cách an toàn để không làm gián đoạn quá trình sinh sản của rùa mẹ. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các hoạt động ban ngày như lặn ngắm san hô, đi bộ xuyên rừng (trekking) hoặc trải nghiệm thả rùa con về biển.