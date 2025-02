Lần đầu tiên số người chết do cúm mùa ở Mỹ vượt qua số ca tử vong do Covid-19

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 25/1, số người chết do cúm mùa đã vượt con số tử vong do Covid-19 trên toàn nước Mỹ. Gần 1,7% tổng số ca tử vong trên cả nước là do cúm mùa trong khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 là 1,5%. 22 tiểu bang ở Mỹ ghi nhận số ca tử vong do cúm mùa nhiều hơn Covid-19 trong 5 tuần đầu tiên của năm 2025.

Số ca mắc cúm mùa ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng ít nhất 15 năm qua. Ảnh: Reuters

Khác biệt rõ nhất được ghi nhận ở các bang California, Hawaii, Washington, Oregon, và Wyoming. Trong khi đó, số ca nhập viện do cúm mùa cũng cao gấp ba so với số ca nhập viện do Covid-19 trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm cúm mùa đang cao kỷ lục ở Mỹ.

Ước tính hiện đã có khoảng 24 triệu ca nhiễm, 13.000 ca tử vong bao gồm gần 60 trẻ em kể từ khi mùa cúm bắt đầu tại Mỹ tháng 10/2024.