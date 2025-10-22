Lần đầu tiên sau 40 năm cuộc đời phát hiện: 9 sự "bá đạo" của giấm trắng

Ai cũng từng nhăn mặt khi ngửi mùi giấm trắng, tưởng chừng chỉ là chất gia vị chua gắt, nhưng thực tế, giấm trắng lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc trong cuộc sống hàng ngày. Mình từng khá nghi ngờ, nhưng sau khi thử và tham khảo chia sẻ từ nhiều người dùng, nhận ra nó vừa rẻ vừa cực kỳ an toàn, lại tiện lợi. Dưới đây là 9 công dụng nổi bật mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

1. Giấm trắng pha nước gội đầu

Phương pháp này phù hợp cho da đầu dầu: Pha giấm trắng ăn được theo tỷ lệ 1:10 với nước, ngâm tóc và massage da đầu 5 phút, sau đó xả sạch. Không cần dùng dầu gội hay dầu xả, da đầu trở nên sạch sẽ, bớt ngứa, tóc mềm mại hơn. Lưu ý chỉ áp dụng 1 lần/tuần, không dùng cho da đầu khô hay nhạy cảm.

2. Tạo bẫy bắt ruồi giấm

Dùng chai nhựa trong, đáy lót một lớp đường, đổ giấm trắng 1/3 chai, thêm nửa pump nước rửa chén và nước đến nửa chai, không khuấy. Đặt ở bếp hoặc nơi nhiều ruồi, chúng sẽ bay vào và không thoát ra được. Phương pháp này vừa hiệu quả vừa tiết kiệm hơn các loại thuốc ruồi bán sẵn.

3. Kiểm tra đá quartz giả

Đá quartz thật làm từ cát thạch anh và nhựa, không phản ứng với giấm. Các loại đá kém chất lượng pha bột đá vôi sẽ sủi bọt khi gặp giấm. Kiểm tra ngay sau khi lắp đặt để phát hiện hàng giả, tránh thiệt hại sau này.

4. Làm phô mai tại nhà

Đun sữa đến 50°C, tắt bếp, từ từ thêm giấm trắng, sữa sẽ đông lại thành khối. Để 10 phút, vớt ra, loại bỏ nước, rồi kéo nhồi để tạo khối phô mai mịn. Lưu ý dùng sữa tươi chưa tiệt trùng, không nấu sôi, bảo quản lạnh sau khi làm.

5. Vệ sinh máy xay sinh tố

Đổ 200ml giấm pha nước vào máy, bật chế độ nấu đậu, sau đó để ngâm, cuối cùng rửa lại bình sạch sẽ. Nước giấm còn có thể dùng để làm sáng kính, vòi nước, hoặc khử cặn trong ấm nước, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm.

6. Thay thế chất làm sáng trong máy rửa chén

Giấm trắng có thể thay thế chất làm sáng, giúp bát đĩa bóng, không còn vệt nước. An toàn hơn các sản phẩm hóa chất, giá rẻ mà hiệu quả tương đương.

7. Khử vết ố vàng trên giày trắng

Nhỏ vài giọt giấm lên vết ố vàng, để 5-10 phút, dùng bàn chải chà sạch, vết ố biến mất, giày trắng sáng trở lại. Phương pháp này hiệu quả cho giày thể thao, giày canvas.

8. Giúp cây trồng thích đất acid

Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:200 để tưới đất mỗi tháng 1-2 lần, tỷ lệ 1:300 để xịt lá phòng sâu, tỷ lệ 1:100 để lau lá vàng. Chọn giấm không muối, tránh nắng gắt khi tưới, không dùng cho cây mới trồng hoặc yếu.

9. Loại bỏ vết cà phê trên quần áo trắng

Đổ giấm trực tiếp lên vết cà phê, thêm chút nước rửa chén, chà nhẹ, ngâm 15 phút rồi giặt sạch. Quần áo trắng sẽ trở lại như mới, lưu ý không áp dụng cho đồ màu để tránh phai màu.



