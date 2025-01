Lần đầu tiên, một doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam lãi kỷ lục gần 2 tỷ USD

Tập đoàn này đạt được lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2024.

Doanh nghiệp vừa có kết quả kinh doanh kỷ lục này là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ngày 3/1 vừa qua, tại Hội nghị Quân chính năm 2024 và lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2025, Tập đoàn Viettel công bố đạt doanh thu hợp nhất trong năm 2024 là 190.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Viettel đạt mức kỷ lục là 51.000 tỷ đồng (tương ứng với 1,99 tỷ USD), tăng 11,3% so với năm trước. Ngoài ra, tiền nộp ngân sách của Viettel trong năm 2024 là 44.300 tỷ đồng, tăng 17%. Đặc biệt, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tập đoàn đã tăng 6% so với năm 2023.

Viettel cho biết, để đạt được kết quả kinh doanh trên là nhờ vào việc duy trì tăng trưởng viễn thông trong nước và phát triển kinh doanh quốc tế; đồng thời nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa những sản phẩm công nghệ cao.

Trong năm 2024, Tập đoàn Viettel đã vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam, với 230.000 máy chủ ở Hòa Lạc. Bên cạnh đó, mạng 5G của tập đoàn này cũng đã có mặt ở 95% thủ phủ các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Viettel thuộc Top 5% nhà mạng toàn cầu có kiến trúc 5G hiện đại nhất. Trong năm 2025, Viettel dự kiến sẽ phát triển mới 12.000 trạm 5G.

Ngoài ra, Viettel đã đưa vào khai thác tuyến cáp quang biển ADC kết nối với Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á. Tính đến nay, thực tế Viettel đã có 5 tuyến cáp quang biển, 360.000 km cáp quang, đồng thời có kế hoạch đầu tư thêm tuyến cáp quang biển Việt Nam – Singapore.

Viettel giữ vững vị trí số 1 thị phần ở 7 thị trường quốc tế

Viettel là nhà mạng khai trương dịch vụ 5G trên toàn quốc. Ảnh: Viettel

Về lĩnh vực thương mại điện tử và logistics, trong năm 2024, các dự án xây dựng hạ tầng logistics quốc gia và thương mại xuyên biên giới của Viettel giúp giải quyết những bài toán xã hội và khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong việc thúc đẩy nền kinh tế số. Tiêu biểu là vừa qua Viettel khai trương công viên logistics đầu tiên của nước ta tại Lạng Sơn. Dự kiến, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới những trung tâm logistics trên toàn quốc và phục vụ những khu vực kinh tế trọng điểm.

Ảnh từ flycam của Công viên logistics Viettel. Ảnh: Viettel Post

Với lĩnh vực chuyển đổi số, trong năm 2024, Tập đoàn Viettel tiếp tục được giao các nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Đội ngũ an ninh mạng của tập đoàn lần thứ 2 giành chiến thắng tại giải đấu Pwn2Own - "World Cup" của lĩnh vực bảo mật.

Về lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Viettel đã tiến hành thử nghiệm và nghiệm thu thành công được nhiều vũ khí chiến lược. Tập đoàn sẵn sàng sản xuất đưa vào trang bị diện rộng cho Bộ Quốc phòng. Trong năm 2024, Viettel đã ký kết được những hợp đồng xuất khẩu radar và những hệ thống mô phỏng huấn luyện với Malaysia và Philippines. Đặc biệt, thiết bị 5G của tập đoàn sẽ được xuất khẩu đến Ấn Độ và 9 quốc gia ở Trung Đông.

Vừa qua, từ ngày 19 – 22/12/2024, nhiều thiết bị và vũ khí chiến lược do Tập đoàn Viettel làm chủ được công bố và gây ấn tượng với các chuyên gia và đông đảo người dân tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Theo đó, tại gian hàng trưng bày các sản phẩm kinh tế quốc phòng, Viettel đã đem đến những hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp 4.0 mà tập đoàn đang tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số tại Việt Nam và các thị trường Viettel đầu tư. Gian hàng trưng bày bao gồm 6 nhóm giải pháp: Hệ sinh thái 5G, hạ tầng logistics Viettel, nhà máy thông minh, năng lượng xanh, thành phố thông minh và các giải pháp thông minh cho người dân.

Tại thị trường nước ngoài, Movitel (mạng viễn thông tại Mozambique) đã vươn lên vị trí số 1 và giúp Tập đoàn Viettel giữ vững vị trí số 1 thị phần ở 7 thị trường quốc tế. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp khối thị trường nước ngoài của tập đoàn này đạt được mức tăng trưởng 2 con số, cao gấp 7 lần trung bình thế giới.