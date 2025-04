Lần đầu tiên lái thử được tặng xe thật giá 628 triệu, hãng xe Chipu là đại sứ "chơi lớn" thế nào ở VN?

Mới đây, trên trang cá nhân, Chipu đăng tải bộ ảnh mới với chiếc xe Coolray thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Đây là một trong những hoạt động mới nhất của nữ ca sĩ sau khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Geely. Không chỉ thu hút bởi diện mạo xinh xắn của Chipu, một trong những lý do khiến bài đăng gây "bão" là thông báo về chương trình lái thử -trúng xe thật của Geely - một chương trình hiếm có trong làng xe. Việc tổ chức các đợt trải nghiệm, lái thử xe không phải là xa lạ nhưng Geely đã "chơi lớn" tặng xe cho khách.

Chipu tung bộ ảnh mới với xe Coolray sau khi trở thành đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam.

Xác nhận về thông tin này, đại diện hãng xe cho biết, nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm trực tiếp để có cảm nhận thực về mẫu xe chiến lược của thương hiệu, Geely Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc với tên gọi "Coolray – Cool Drive: Lái thử, Trúng xe thật". Theo đó, khách hàng chỉ cần đăng ký lái thử Coolray tại các đại lý ủy quyền hoặc tham gia lái thử tại các sự kiện chính thức của hãng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị, trong đó có giải đặc biệt là một chiếc Geely Coolray phiên bản Flagship trị giá 628 triệu đồng.

"Khách hàng đăng ký lái thử Geely Coolray tại các đại lý hoặc sự kiện chính thức sẽ nhận được 01 mã dự thưởng. Nếu đặt cọc mua xe trong thời gian chương trình, khách hàng sẽ nhận thêm 01 mã dự thưởng nữa. Mã dự thưởng được cấp dựa trên số giấy phép lái xe do khách hàng cung cấp khi đăng ký tham gia lái thử. Chương trình sẽ kết thúc vào 12h ngày 01/06 và quay số trúng thưởng ngẫu nhiên ngay trong ngày tại văn phòng Geely Việt Nam. Kết quả sẽ được công bố trên fanpage và website chính thức vào ngày 02/06/2025", đại diện hãng xe cho biết thêm.

Ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 3, mẫu SUV Coolray được trang bị động cơ 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 177PS và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Xe cũng sở hữu hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7DCT) và hàng loạt tính năng hiện đại, chiếm nhiều ưu thế trong phân khúc SUV hạng B. Một số trang bị khác có thể kể như hệ thống tự đỗ xe thông minh, camera 360 độ, ga tự động thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát lực kéo (TCS), cùng màn hình giải trí lớn tích hợp Apple .

Geely Coolray có giá từ 538 - 628 triệu đồng.

Đây là mẫu SUV đô thị bán chạy nhất tại Philippines trong nhiều năm (theo báo cáo của Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines – CAMPI) và hiện đang được phân phối rộng rãi tại hơn 50 quốc gia, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng ở Đông Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ. Thành công của Coolray là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của Geely, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Trước đó, Geely Coolray đã tung ra chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kéo dài đến hết 30/04, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí khi đăng ký xe. Đây là thời điểm lý tưởng để người dùng vừa trải nghiệm thực tế, vừa cân nhắc sở hữu mẫu SUV công nghệ cao này với nhiều lợi ích tài chính đi kèm.