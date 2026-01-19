Lần đầu tiên: Khách Việt chính thức được miễn visa, bay thẳng tới Trung Quốc, địa điểm là những đâu?

Mới đây nhất, 1 tin vui đến với những du khách Việt yêu thích việc du lịch nước ngoài nói chung và du lịch Trung Quốc nói riêng. Đó là chính thức từ tháng 4/2026, du khách Việt Nam lần đầu tiên có thể bay thẳng tới Trung Quốc mà không cần xin visa, mở ra một lựa chọn du lịch quốc tế mới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xuất ngoại sau dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đại trà, mà đi kèm những điều kiện cụ thể về điểm đến, hình thức tour và thời gian lưu trú mà du khách cần nắm rõ để tránh hiểu nhầm.

Cụ thể, các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam bắt đầu khai thác những chuyến bay thuê chuyến (charter) đưa khách sang Trung Quốc theo diện miễn visa. Điểm đến được áp dụng chính sách này là Quế Lâm – Dương Sóc (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), một trong những vùng du lịch nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc với cảnh quan núi đá vôi và hệ thống sông nước đặc trưng.

Ảnh minh họa

Hiểu đúng về: Bay thẳng - miễn visa Trung Quốc

Điểm cần nhấn mạnh là việc "miễn visa" chỉ áp dụng đối với khách đi theo tour trọn gói, do các công ty lữ hành được cấp phép tổ chức. Du khách bay thẳng từ Việt Nam tới Quế Lâm, sau đó di chuyển trong khu vực Quế Lâm – Dương Sóc theo lịch trình khép kín đã đăng ký trước.

Chính sách này không áp dụng cho khách đi tự túc, không dùng cho hình thức nhập cảnh đường bộ, cũng không đồng nghĩa với việc được tự do di chuyển khắp Trung Quốc. Việc hiểu đúng phạm vi áp dụng là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối không đáng có trong quá trình nhập cảnh.

Theo quy định hiện hành, du khách Việt đi tour bay thẳng được lưu trú tối đa 144 giờ, tương đương khoảng 6 ngày, trong phạm vi cho phép của chương trình du lịch. Trong thời gian này, khách không được tự ý tách đoàn, không thay đổi điểm đến ngoài lịch trình đã đăng ký.

Quế Lâm - Dương Sóc, điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc (Ảnh Tổng hợp)

Hình thức miễn visa thường áp dụng cho đoàn từ 2 người trở lên, do đơn vị lữ hành chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ, danh sách khách và lịch trình. Nếu vi phạm quy định về lưu trú hoặc di chuyển, du khách có thể bị xử lý theo luật xuất nhập cảnh của Trung Quốc, thậm chí ảnh hưởng đến việc nhập cảnh trong những lần sau.

Dù không phải xin visa, du khách vẫn cần hộ chiếu còn hạn theo quy định, giấy xác nhận tour, danh sách đoàn và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của trưởng đoàn. Các chuyên gia du lịch khuyến cáo, trước khi đặt tour, du khách nên hỏi kỹ về thời gian lưu trú cụ thể, phạm vi di chuyển được phép cũng như các chi phí phát sinh để có sự chuẩn bị phù hợp.

Du khách cần đi theo tour để được miễn visa bay thẳng tới Quế Lâm, Dương Sóc (Ảnh minh họa)

Gợi ý trải nghiệm Quế Lâm – Dương Sóc

Với quỹ thời gian lưu trú giới hạn, du khách nên ưu tiên những trải nghiệm đặc trưng làm nên "thương hiệu" của Quế Lâm – Dương Sóc. Nổi bật nhất là du thuyền hoặc bè tre trên sông Ly Giang, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi non, sông nước từng xuất hiện trên tranh thủy mặc và tiền giấy Trung Quốc.

Tại Dương Sóc, nhiều tour sắp xếp thời gian đạp xe hoặc đi bộ qua các làng quê, ruộng đồng và núi đá vôi, mang lại cảm giác thư thái, khác biệt rõ rệt so với những thành phố du lịch đông đúc. Buổi tối, chương trình Ấn tượng Lưu Tam Tỷ – show diễn ngoài trời nổi tiếng kết hợp ánh sáng, âm nhạc và cảnh quan thiên nhiên – thường được xem là điểm nhấn khó quên trong hành trình.

Ẩm thực địa phương với bún gạo Quế Lâm, các món cá sông chế biến theo phong cách bản địa hay đồ ăn tại phố Tây Dương Sóc cũng khá dễ ăn với du khách Việt. Tuy nhiên, do lịch trình tour thường cố định, du khách nên chủ động tìm hiểu trước thực đơn và điểm dừng ăn uống để chuyến đi diễn ra suôn sẻ.

Show diễn Ấn tượng Lưu Tam Tỷ

và bún gạo là những trải nghiệm nên thử khi tới Quế Lâm

Việc khách Việt được bay thẳng, miễn visa tới Quế Lâm – Dương Sóc được xem là tín hiệu tích cực cho du lịch hai nước. Song để tận hưởng trọn vẹn cơ hội này, du khách cần hiểu đúng bản chất chính sách, tuân thủ quy định lưu trú và lựa chọn trải nghiệm phù hợp trong quỹ thời gian cho phép.



