Theo tờ Military Chronicle, các tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22, mỗi quả nặng 6 tấn, đã tấn công các trạm biến áp 750 kV ở Bila Tserkva và Nalyvaykivka gần Kyiv .

Đây là những điểm nút phân phối điện quan trọng trong lưới điện quốc gia, mà trước đây Lực lượng vũ trang Nga chưa từng đụng đến.

Sự cố tại các trạm biến áp cao áp 750 kV sẽ ngăn cản việc cung cấp điện năng do các nhà máy điện hạt nhân sản xuất vào lưới điện, dẫn đến việc ngừng hoạt động của chúng. Các nhà máy điện hạt nhân này chiếm hơn một nửa sản lượng điện của Ukraine.

Hai nhà máy nhiệt điện CHPP-5 và CHPP-6 ở Kyiv cũng bị hư hại, chúng không chỉ sản xuất điện mà còn cung cấp nhiệt cho thủ đô Ukraine. Khu vực bờ trái thành phố hiện không có điện và sưởi, ngoải ra hệ thống tàu điện ngầm, nơi nhiều người dân Kyiv đã qua đêm, cũng bị mất điện. Những đòn giáng mạnh đã được tung ra đối với Kharkov và Chernigov.

Tên lửa hành trình Kh-22 được phóng đi từ oanh tạc cơ Tu-22M3 trong đêm 24 tháng 1 năm 2026.

Tên lửa hành trình siêu âm Kh-22 được Liên Xô phát triển để tiêu diệt các nhóm tàu chiến mặt nước, chủ yếu là tàu sân bay. Để phục vụ mục đích này, tên lửa có thể mang đầu đạn nhiệt hạch sức công phá tới 1 megaton, có hai chế độ bay: tầm thấp và tầm cao, và lao xuống mục tiêu với tốc độ Mach 4.6.

Vào đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, một số tên lửa Kh-22 của Liên Xô đã trải qua quá trình hiện đại hóa rộng rãi lên tiêu chuẩn Kh-32. Tên lửa được trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn, radar chống nhiễu và hệ thống điều khiển tự động với khả năng hiệu chỉnh bằng sóng radio thay vì hệ thống lái tự động.

Phạm vi mục tiêu đã được mở rộng. Ngoài tàu thuyền, giờ đây đối tượng tác chiến còn bao gồm các vật thể cố định quan trọng như radar, cầu, căn cứ quân sự và nhà máy điện. Độ chính xác của tên lửa đã ở mức rất cao thay vì chỉ nhằm vào đối tượng nào có diện tích phản xạ lớn nhất như trước.