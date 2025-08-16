Lần đầu tiên được trang bị công nghệ này - siêu du thuyền 645 triệu USD của Bill Gates có thể chạy 1 tuần không tốn một giọt dầu diesel, được gọi là 'cột mốc mới của ngành hàng hải'

Một buổi sáng lặng gió tại cảng Amsterdam, con tàu dài gần 119 mét mang tên Breakthrough lướt nhẹ trên mặt nước, không một tiếng động cơ gầm rú, không mùi khói dầu. Chỉ có những gợn sóng nhỏ dần tan, để lại phía sau là thứ cảm giác yên bình đến mức khó tin đối với một khối thép khổng lồ nặng hơn 7.200 tấn. Đây không phải là một du thuyền xa xỉ "bình thường" của giới siêu giàu. Đây là tuyên ngôn công nghệ xanh trên đại dương của Bill Gates.

"Trái tim" chạy bằng hydrogen lỏng

Được đóng bởi Feadship – thương hiệu đóng du thuyền hàng đầu Hà Lan – và thiết kế bởi studio RWD, Breakthrough là chiếc megayacht đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống pin nhiên liệu hydrogen lỏng công suất 3 megawatt. Hydrogen được lưu trữ ở nhiệt độ âm 253°C, cung cấp năng lượng cho hai động cơ Azipod 3,2 megawatt mỗi chiếc, kết hợp cùng nền tảng ABB Onboard DC Grid để quản lý và phân phối điện tối ưu.

Khi neo đậu, con tàu có thể vận hành hoàn toàn bằng hydrogen trong suốt một tuần, đủ để duy trì mọi tiện nghi – từ bể bơi nước nóng, điều hòa thông minh cho tới hệ thống giải trí đa phương tiện – mà không cần đốt một giọt diesel nào. Trong các vùng biển nhạy cảm, Breakthrough có thể di chuyển ở tốc độ 10 hải lý/giờ với hệ số phát thải bằng 0.

Công suất "nuốt trọn" biệt thự triệu đô

Để hình dung sức mạnh của hệ thống này, hãy nhớ rằng căn biệt thự Xanadu 2.0 của Bill Gates bên bờ hồ Washington – rộng 6.100 m2 với bảy phòng ngủ, hai mươi bốn phòng tắm, sáu nhà bếp, thư viện lưu giữ bản thảo Leonardo da Vinci trị giá 30,8 triệu USD và bể bơi dài 18 mét có hệ thống nhạc dưới nước – tiêu thụ khoảng 45 kilowatt điện.

Để so sánh, Breakthrough có thể cấp điện cho hơn 30 biệt thự Xanadu 2.0 cùng lúc, hoặc khoảng 2.500 hộ gia đình Mỹ trung bình. Tất cả là nhờ công nghệ không khói, không tiếng ồn và hoàn toàn không phát thải khi dùng hydrogen.

Không chỉ là cỗ máy, mà là phong cách sống

Tất nhiên, Breakthrough vẫn giữ đúng "chuẩn" của một siêu du thuyền tỷ phú. Nội thất pha trộn giữa đá cẩm thạch, gỗ eucalyptus và tre đan rattan, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi thiên nhiên. Con tàu có thư viện riêng, bệnh viện mini, sân bóng rổ, phòng gym, spa, và một hồ bơi contraflow được sưởi ấm bằng chính nhiệt thải từ hệ thống nhiên liệu.

Bên ngoài, boong tàu mở rộng thành các không gian lounge tắm nắng, khu vực ăn tối ngoài trời, và cầu trực thăng. Mỗi góc đều được tối ưu để vừa là nơi thư giãn, vừa là minh chứng cho việc xa xỉ và bền vững hoàn toàn có thể song hành.

Cột mốc mới của ngành hàng hải

Việc tích hợp pin nhiên liệu hydrogen vào một con tàu cỡ này không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn đòi hỏi thay đổi cả khung pháp lý và quy trình vận hành. Feadship, ABB và các chuyên gia năng lượng đã phải hợp tác suốt nhiều năm để phát triển hệ thống lưu trữ, phân phối và quản lý hydrogen an toàn ở quy mô megayacht.

Tháng 5/2025, Breakthrough trở thành siêu du thuyền đầu tiên được tiếp nhiên liệu hydrogen lỏng tại cảng Amsterdam – một dấu mốc quan trọng, mở đường cho các ứng dụng tương tự trên phà và tàu hàng thương mại.

Từ "nhà thông minh" đến "tàu thông minh"

Bill Gates vốn là người ủng hộ mạnh mẽ năng lượng sạch. Căn Xanadu 2.0 đã là một trong những ngôi nhà thông minh tiên tiến nhất thế giới, với hệ thống điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, thậm chí cả tranh treo tường theo sở thích của từng khách. Breakthrough là phiên bản "di động" của triết lý đó – nơi công nghệ, tiện nghi và bền vững hội tụ.

Điều thú vị là, dù mang tên Bill Gates, nhiều nguồn tin cho rằng ông chưa từng đặt chân lên Breakthrough. Nhưng ngay cả nếu đúng như vậy, con tàu này vẫn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của ông rằng công nghệ xanh sẽ định hình tương lai.

Khi đại dương cần những "Breakthrough" khác

Giữa bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu chịu áp lực giảm phát thải, Breakthrough không chỉ là món đồ chơi xa xỉ của một tỷ phú. Nó là nguyên mẫu, là phòng thí nghiệm nổi cho công nghệ hydrogen, và là lời khẳng định rằng ngay cả những ngành công nghiệp truyền thống nhất cũng có thể chuyển mình sang xanh, nếu có đủ ý chí và đầu tư.

Từ bờ hồ Washington đến giữa đại dương, Bill Gates đã để lại dấu ấn: một nơi là ngôi nhà siêu thông minh đứng yên, một nơi là con tàu không khói vượt sóng. Cả hai đều cho thấy rằng, khi công nghệ và tầm nhìn gặp nhau, giới hạn của sự xa xỉ và bền vững chỉ là bầu trời… hoặc đường chân trời.