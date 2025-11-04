Lần đầu tiên có đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi: "Siêu máy bay" vừa xuất hiện tại Nội Bài

Chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội và Abu Dhabi đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào tối 2/11. Ảnh: NLĐ

Tối 2/11, chuyến bay của Etihad Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Abu Dhabi đã hạ cánh sân bay Nội Bài.

Đặc biệt, đường bay mới Hà Nội – Abu Dhabi được khai thác bằng dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại của Etihad. Đây được coi là một trong những dòng máy bay tân tiến và tiết kiệm nhiên liệu lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, mẫu máy bay này được thiết kế để mang đến sự thoải mái tối đa trong những chuyến bay đường dài.

Cụ thể, khoang thương gia Business Studio từng thắng nhiều giải thưởng, được trang bị hệ thống ghế ngồi hạng sang có thể ngả phẳng hoàn toàn, lối đi riêng cũng như không gian riêng tư. Trong khi đó, hạng phổ thông Economy Smart có chỗ để chân rộng rãi, phần tựa đầu của ghế còn có thể điều chỉnh linh hoạt và được trang bị hệ thống giải trí hiện đại.

Đường bay mới Hà Nội – Abu Dhabi có tần suất 6 chuyến mỗi tuần, thể hiện cam kết của Etihad trong việc xây dựng mạng lưới toàn cầu. Trên thực tế, trong vòng 1 năm qua, hãng hàng không Etihad đã bổ sung 31 điểm đến mới trong mạng lưới toàn cầu. Việc mở đường bay đến Hà Nội đã nâng tổng số điểm đến của Etihad lên gần 100 điểm.

Thủ đô Abu Dhabi là nơi có nhiều công trình mang tính biểu tượng như Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Đại Thánh đường Sheikh Zayed, cụm công viên giải trí trên đảo Yas, các khu nghỉ dưỡng sang trọng... Ảnh: Etihad Airways

Ngoài ra, đường bay mới cũng giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn với các điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của Etihad, trải dài khắp châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ. Hơn nữa, đây còn là cơ hội để các du khách từ UAE và nhiều quốc gia khác khám phá Việt Nam, một trong những điểm đến được yêu thích nhất châu Á, đồng thời nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và di sản văn hóa giàu bản sắc.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt đường bay mới, ông Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, cho biết: "Sức mạnh quan hệ giữa hai quốc gia UAE và Việt Nam ngày càng được tăng cường. Mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trải dài trên nhiều lĩnh vực và ngày càng có những bước tiến đáng kể. Tôi xin được chúc mừng những bước tiến mới của Etihad Airways. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng chúng ta sẽ luôn luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với sự phát triển này với Etihad Airways".

Đường bay mới đến Hà Nội không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách mà còn gia tăng năng lực vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, dệt may, thủy sản và nông sản. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu nhiều mặt hàng cao cấp từ UAE và những thị trường khác. Từ Abu Dhabi, hành khách có thể dễ dàng kết nối đến mạng lưới toàn cầu của Etihad, bao gồm châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ.

Hãng hàng không đầu tiên kết nối trực tiếp Hà Nội và Adu Dhabi

Etihad Airways ra mắt đường bay mới Hà Nội – Abu Dhabi vào tối 2/11. Ảnh: MH

Cơ trưởng Majed Al Marzouqi – Giám đốc Khai thác và Hành khách Tạm thời của Etihad Airways và các thành viên trong Ban lãnh đạo của Etihad, chia sẻ: "Hà Nội là một thành phố rất tuyệt vời. Xin cảm ơn sự đón tiếp chân thành mà chúng tôi nhận được khi chiếc máy bay đầu tiên của Etihad đáp xuống sân bay Nội Bài hôm nay.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các đồng nghiệp và đối tác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cùng với đội ngũ an ninh đã giúp chúng tôi có được sự hạ cánh rất an toàn. Etihad tự hào là hãng hàng không đầu tiên kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội và thủ đô Adu Dhabi".

Đại diện Etihad Airways và phi hành đoàn được chào đón tại Sân bay quốc tế Nội Bài, tối 2/11. Ảnh: NLĐ

Tại buổi lễ khai trương đường bay mới tại Hà Nội, Tổng giám đốc điều hành của Etihad Airways, cho biết: "Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways.

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón du khách từ Việt Nam đến với Abu Dhabi, một thành phố năng động và giàu bản sắc. Đây đồng thời cũng sẽ mở ra cơ hội mới về thương mại và du lịch giữa Abu Dhabi cùng các điểm đến chiến lược trên khắp Đông Nam Á. Hà Nội là hình ảnh tiêu biểu cho sức sống và sự đa dạng của châu Á. Chúng tôi trân trọng mối liên kết ngày càng lớn giữa Hà Nội và UAE, dù là về du lịch, thương mại hay giao lưu văn hóa".