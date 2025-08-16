Lần đầu tiên, 250 dự án trị giá 1,2 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công vào tuần sau: Tác động ra sao đến GDP Việt Nam?

Theo đó, phát biểu khai mạc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19/8/2025.

"Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc", Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Theo rà soát của Bộ Xây dựng, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công, trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công; cụ thể theo các lĩnh vực như sau:

Hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao: 03 dự án, công trình; Giáo dục: 12 dự án, công trình; Quốc phòng: 01; Y tế: 10 dự án, công trình

Trong 250 dự án, công trình có: 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư: 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 05 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Về tác động của các dự án, việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển KTXH đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Loạt công trình tiêu biểu sẽ sớm lộ diện

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin, trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Trong đó, có 91 dự án công trình đủ điều kiện khánh thành và 161 dự án công trình đủ điều kiện để khởi công.

Cụ thể, có 59 dự án công trình giao thông; công trình dân dụng đô thị có 44 dự án công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án công trình; lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn có 6 dự án công trình; lĩnh vực văn hóa thể thao có 3 dự án công trình; giáo dục có 12 dự án; quốc phòng có 1 dự án; y tế có 10 dự án.

Các công trình tiêu biểu như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư là đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/ 8 này là khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô là 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị là 1.565 tỷ; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu - một công trình tiêu biểu, nỗ lực. Trước kia là cầu dây văng thì phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ t tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế là cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.