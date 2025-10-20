Lần đầu sử dụng bom phản lực cải tiến tầm xa... 200 km trên chiến trường

Văn phòng Công tố khu vực Kharkiv đã đưa tin về sự việc này. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ tấn công được thực hiện bằng bom UMPB-5R (đạn pháo phản lực lắp cánh lượn), bay được khoảng 130 km. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận sử dụng loại bom dẫn đường này tại thị trấn Lozova.

Cùng lúc đó, một số kênh telegram quân sự của Ukraine lưu ý rằng xét đến tầm sử dụng - lên tới 200 km, và các mảnh vỡ đặc trưng của vũ khí (đặc biệt là cánh lái), có khả năng đây không phải UMPB-5R, mà chính là loại bom hàng không tích hợp module UMPK hiện đại hóa với động cơ phản lực.

Họ lưu ý rằng bức ảnh chụp mảnh vỡ cho thấy thiết kế đặc trưng của loại đạn - các cánh lái vốn có trong module UMPK, cũng như phần còn lại của động cơ phản lực tương tự loại Swiwin SW800Pro của Trung Quốc, được sử dụng cụ thể trong tên lửa S8000 Banderol.

Mảnh vỡ của quả bom đặc biệt được sử dụng để tấn công Kharkiv.

Điều đáng chú ý là những trường hợp đầu tiên sử dụng module UMPK tích hợp thêm động cơ phản lực đã được ghi nhận vào cuối mùa xuân - đầu mùa hè năm 2025.

Mặc dù vậy, việc triển khai loại bom này hiện vẫn còn hiếm, nhưng sự xuất hiện của chúng có thể cho thấy hoạt động thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu và sự phát triển hơn nữa của Nga trong lĩnh vực này.

Ngoài ra trong tuần này, quân Nga đã sử dụng loại đạn tương tự lần đầu tiên ở khu vực Mykolaiv.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga mang bom hàng không với module UMPK-PD.

Điều đáng chú ý là do việc Ukraine tăng cường năng lực phòng không, người Nga đang tích cực tìm kiếm các phương thức để tăng phạm vi sử dụng vũ khí hàng không, chủ yếu là module UMPK để biến bom rơi tự do bom lượn, cho phép thả đạn cách xa 20 - 30 km so với tuyến tiếp xúc chiến đấu.

Việc bổ sung động cơ phản lực sẽ giúp tăng đáng kể tầm bay của chúng và giúp quả bom thoát khỏi tầm với của hệ thống phòng không và không quân Ukraine.

Điều quan trọng nữa là việc bổ sung động cơ phản lực không làm tăng đáng kể chi phí thiết kế, đồng thời cho phép phi công Nga bảo vệ máy bay của mình.

Trước đó rằng vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ghi nhận số lượng kỷ lục các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không (KAB) của Quân đội Nga.

Cụ thể chỉ trong vòng 24 giờ, máy bay Nga đã ném 268 quả bom như vậy vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine và nhiều khu vực lân cận.