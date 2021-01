Lần đầu ra phố sau khi được trả tự do, tên ấu dâm vụ bé Nayoung phản ứng “rợn người” khi bị hỏi về tội ác của mình

Cho Doo Soon (69 tuổi) - tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung (đã đổi tên) - nguyên mẫu trong phim Hope chính thức ra tù đến nay đã được 1 tháng, tuy nhiên những thông tin xoay quanh hắn ta vẫn liên tục gây xôn xao dư luận. Ngày hắn được trả tự do, hàng ngàn người tụ tập dưới cửa nhà hắn để chửi bới, làm loạn, ném trứng... vì quá kích động. Cho Doo Soon còn hầu như không thể ra khỏi nhà mình bởi tình cảnh hỗn loạn bên ngoài.



Nhiều người tụ tập biểu tình trước nhà Cho Doo Soon ngày hắn ra tù

Tuy nhiên, được biết, sau khi "cố thủ" trong nhà nhiều ngày, tên này đã bị bắt gặp đi ra ngoài lần đầu kể từ khi được rời khỏi nhà tù. Toàn bộ câu chuyện hôm đó được chia sẻ bởi một dân mạng kèm theo hình ảnh của ông ta, lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng của netizen Hàn Quốc. Người này cho biết, khi nhìn thấy Cho Doo Soon đi chợ, anh đã đi theo và lén chụp ảnh lại.

Trong ảnh, Cho Doo Soon mặc chiếc áo phao màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Mái tóc hắn ta đã ngả màu hoa râm già nua. Người này còn nói rằng mình sau đó đến gần ông ta và trực tiếp hỏi: "Ông là Cho Doo Soon đúng không?" thì nhận lại được phản ứng gây "rùng mình" từ hắn. Cụ thể, sau khi nhận được câu hỏi đó, ông ta không hề cất tiếng trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm người hỏi.

Hình ảnh Cho Doo Soon ra ngoài lần đầu kể từ khi ra tù bị chụp lén

30 phút sau đó, hắn trở về nhà. Kể từ đó đến hôm nay, Cho Doo Soon không được nhìn thấy rời nhà mình nữa. Khi xác nhận Cho Doo Soon đã ra ngoài, đồn cảnh sát có thẩm quyền đã lập tức huy động lực lượng để kiểm tra vị trí và lộ trình di chuyển của hắn.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, việc giám sát Cho Doo Soon có thể được thực hiện ở bất cứ đâu vì thiết bị theo dõi được gắn trên người hắn liên tục trong 7 năm tới. Tên tội phạm ấu dâm bị cấm đi ra ngoài từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau kể từ đây đến hết tháng 12 năm 2027. Ngoài ra, hắn cũng phải tuân thủ các điều khoản như cấm ra ngoài, cấm uống rượu quá mức, cấm đến các cơ sở giáo dục và trong phạm vi 200m, không được phép đến gần nạn nhân.