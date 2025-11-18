Trong một cuộc thử nghiệm mới đây tại Khu huấn luyện và thử nghiệm Nevada, Không quân Mỹ đã lần đầu tiên cho phép phi công điều khiển drone MQ-20 Avenger trực tiếp từ buồng lái chiến đấu cơ F-22 Raptor.

Cuộc trình diễn được thực hiện vào ngày 21/10/2025, do General Atomics phối hợp cùng Lockheed Martin và L3Harris tổ chức.



Một hình ảnh tổng hợp làm nổi bật sự tích hợp của đường truyền dữ liệu BANSHEE, ở phía dưới bên trái, và radio dòng Pantera, vào drone Avenger. L3Harris

Dù chỉ mới được công bố hôm 17/11, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình “Chiến đấu hợp tác giữa người lái và không người lái” (Collaborative Combat Aircraft – CCA) của Không quân Mỹ.

Trong thử nghiệm, phi công sử dụng một thiết bị dạng máy tính bảng tích hợp với hệ thống GRACE (Kiến trúc tính toán tham chiếu của chính phủ) để điều khiển MQ-20 Avenger.

Hình ảnh mà General Atomics đã công bố trước đây về một thiết bị giống máy tính bảng được sử dụng để điều khiển drone trên không trung. General Atomics

Hai bộ radio định nghĩa bằng phần mềm (SDR) của L3Harris được lắp đặt trên cả F-22 và MQ-20, kết nối thông qua hệ thống BANSHEE và Pantera, cho phép truyền dữ liệu và lệnh điều khiển trong thời gian thực.

Theo General Atomics, MQ-20 Avenger hiện đang được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm cho các công nghệ tự động hóa và điều khiển từ xa, đóng vai trò như nguyên mẫu cho các dòng máy bay không người lái CCA trong tương lai.

Công ty này cùng Anduril đang phát triển hai mẫu CCA đầu tiên cho Không quân Mỹ, mang tên YFQ-42A và YFQ-44A, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động cuối thập kỷ này.

Góc nhìn từ ghế sau của một máy bay L-39 Albatros đang được sử dụng làm bộ điều khiển drone trong một cuộc thử nghiệm trước đây của Skunk Works. Ảnh: Lockheed Martin

Không quân Mỹ xác định F-22 sẽ là nền tảng đầu tiên để điều khiển các máy bay CCA, trước khi mở rộng sang các dòng F-16, F-35A, F-15E và F-15EX. Trong báo cáo gửi Quốc hội tháng 10/2025, lực lượng này nhấn mạnh vai trò của CCA như một giải pháp tăng cường sức mạnh chiến đấu với chi phí thấp hơn và khả năng hoạt động trong môi trường nguy hiểm cao.

Cuộc thử nghiệm này không chỉ chứng minh khả năng điều khiển drone từ chiến đấu cơ một chỗ ngồi, mà còn mở ra hướng đi mới trong chiến lược tác chiến hiện đại của Mỹ, nơi con người và máy móc phối hợp chặt chẽ trên chiến trường.