Lần đầu lộ ảnh Sơn Tùng ôm sát rạt Thiều Bảo Trâm?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh được cho là khoảnh khắc trong quá khứ của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi gợi lại quãng thời gian cả hai từng được cho là có mối quan hệ tình cảm. Trong hình ảnh, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm xuất hiện trong chuyến du lịch cùng gia đình. Điểm gây sốt chính là khoảnh khắc cả hai ngồi sát rạt nhau, thậm chí còn thoải mái choàng tay ôm đối phương.

Bức ảnh tình tứ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm trong quá khứ

Cư dân mạng chắc mẩm nhân vật trong bức ảnh bị lộ là Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm là vì loạt chi tiết trùng khớp. Theo đó, "bà hàng xóm" soi hình xăm trên ngực của nhân vật nam trong bức ảnh giống hệt Sơn Tùng. Với nhân vật nữ trong bức ảnh, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng Thiều Bảo Trâm từng diện trang phục tương tự, kèm cặp kính mát không thể khác hơn.

Bức ảnh tình tứ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đang được cư dân mạng lan truyền rầm rộ, kèm theo đó là loạt bàn tán về chuyện tình cảm của cả hai trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng loạt ảnh này như một minh chứng cho quãng thời gian mặn nồng của cả hai, số khác thì bày tỏ quan điểm rằng đây chỉ là quá khứ, điều quan trọng nhất hiện tại là cả hai đều đang tập trung cho sự nghiệp riêng.

Cư dân mạng soi hình xăm trên ngực của nhân vật nam trong bức ảnh tương đồng với hình xăm của Sơn Tùng

Trong khi đó, netizen "đào" được tấm ảnh Thiều Bảo Trâm từng mặc bộ trang phục như nhân vật nữ trong ảnh

Dù chưa từng một lần công khai thừa nhận, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn luôn bị đặt trong vòng nghi vấn suốt nhiều năm vì vô số bằng chứng hẹn hò được netizen "khui" ra. Thời điểm đó, cả hai từng bị soi hàng loạt "hint" đồ đôi, từ áo quần, phụ kiện cho đến những chuyến du lịch trùng thời gian. Cặp đôi cũng từng có hơn 8 năm được cho là âm thầm gắn bó trước khi rộ lên nghi vấn chia tay vào năm 2021.

Đầu năm 2021, "drama trà xanh" bùng nổ với tin đồn Hải Tú là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm rạn nứt. Thực hư câu chuyện đến nay vẫn chưa được các nhân vật chính lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba.

Theo đó, Hải Tú phải "đóng băng" sự nghiệp và ở ẩn suốt thời gian dài. Sơn Tùng thì không lên tiếng hay phủ nhận những nghi vấn, vẫn tiếp tục sự nghiệp với nhiều dự án. Còn về Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ năng nổ với các hoạt động âm nhạc và cũng hạn chế đề cập đến Sơn Tùng. Dù đã 4 năm trôi qua nhưng lùm xùm tình cảm này lâu lâu vẫn được netizen "đào" lại.

Lần Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị bắt gặp xuất hiện cùng nhóm bạn

Cả hai có 8 năm bên nhau nhưng không công khai

Drama tình ái của Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú từng gây chấn động Vbiz một thời

Sau ồn ào, Thiều Bảo Trâm từng gây bàn tán khi có mối tình chóng vánh với người mẫu kém 10 tuổi Matthis. Cô và chàng trai Việt kiều kém 10 tuổi - Matthis - bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm.

Cả hai còn không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Cặp đôi vui vẻ đi mua sắm, trao nhau cử chỉ tình tứ. Còn một lần khác tại sân bay, team qua đường cũng bắt gặp Thiều Bảo Trâm và Matthis xuất hiện chung, ôm nhau cực ngọt ngào.

Cho đến đầu tháng 1/2025, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi.