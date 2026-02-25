HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tối 24/2, YSL Beauty với sự kiện ra mắt mùi hương mới của dòng nước hoa trứ danh Libre đã quy tụ đông đảo dàn sao Vbiz tại TP.Hồ Chí Minh. Với lượng khách mời "khủng" từ cả số lượng đến độ hot ở thời điểm hiện tại, trung tâm thương mại nơi tổ chức event này gần như "vỡ trận" bởi sự nhiệt tình của các fandom hùng hậu, tạo nên bầu không khí náo nhiệt từ khu vực bên ngoài đến không gian bên trong.

Trong số đó, sự xuất hiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Gần nửa năm kể từ khi câu chuyện tình cảm được bàn tán sôi nổi, đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai cùng góp mặt tại một sự kiện thời trang - làm đẹp, lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý lớn từ mặt trận offline đến online. Không chỉ gây ấn tượng với visual sắc sảo trong những set đồ đen quyền lực, cả hai còn khiến người hâm mộ "lụi tim" bởi loạt khoảnh khắc tương tác đầy tinh tế: từ ánh mắt, cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng đến cách luôn đồng hành bên nhau giữa đám đông.

Một trong những tâm điểm chú ý sự kiện YSL Beauty gọi tên Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh (Nguồn @bimatvbiz).

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 1.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh giữa "rừng fan" chờ đợi được ngắm cận cảnh cặp đôi nhan sắc.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên 2 nữ diễn viên nhận lời cùng góp mặt tại một sự kiện của làng beauty.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 3.

Đồng Ánh Quỳnh trổ tài bắn ảnh cùng sản phẩm mới, khiến netizen nhận xét: "Đúng là thần thái của Á Quân The Face".

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 4.

Nữ người mẫu/diễn viên xúc động trước tình cảm mà khán giả dành tặng cô ngày một lớn sau gần 10 năm nổi lên từ The Face 2017.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 5.

Giữa dàn sao, ánh mắt luôn hướng về đối phương của "Chị Đẹp" này nhiều lần được bắt gặp.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 6.

Cả hai có nhiều tương tác tự nhiên, thoải mái.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 7.

Đồng Ánh Quỳnh nhiệt tình chăm sóc đàn chị trong lần đầu Kim Tuyến góp mặt tại event của YSL.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 8.

Vốn sở hữu visual đầy điểm cộng, khi tên tuổi được hâm nóng là lúc Kim Tuyến hiện diện ngày một nhiều hơn trong lĩnh vực beauty & fashion.

Lần đầu Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh công khai, trung tâm thương mại như vỡ trận- Ảnh 9.

Sự ủng hộ hết mình của fan hâm mộ chứng minh sức hút không thể chối cãi của cặp chị em.

Ảnh @blue.bluephotography

