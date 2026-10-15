Vụ án Vương Tinh đã bóc trần một thực tế phũ phàng: kẻ lừa đảo không còn giăng lưới đại trà nữa, chúng đọc vị giấc mơ và đánh trúng vào khát khao của từng nạn nhân để gài bẫy.

Ngày 05/10/2026, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng bộ phim tài liệu "Ghi chép chân thực về sự sụp đổ của các ổ nhóm lừa đảo điện tử ở Miền Bắc Myanmar", lần đầu tiên hé lộ toàn bộ bí mật đằng sau vụ việc nam diễn viên Vương Tinh bị mắc kẹt tại Myawaddy từng gây chú ý.

Trong ấn tượng của đa số mọi người, nạn nhân của các vụ lừa đảo điện tử thường là những người muốn tìm công việc lương cao hoặc làm giàu nhanh chóng. Nhưng vụ án Vương Tinh đã bóc trần một thực tế phũ phàng: kẻ lừa đảo không còn giăng lưới đại trà nữa, chúng đọc vị giấc mơ và đánh trúng vào khát khao của từng nạn nhân để gài bẫy.

Chỉ trong 4 ngày bị chuyển tay mua bán 3 lần, con người bị định giá công khai như một món hàng. Khi nạn nhân đề nghị bỏ tiền tự chuộc thân, câu trả lời lạnh ngắt nhận lại là: "Myawaddy thiếu nhất là người, chứ không thiếu tiền."

Lời mời đóng phim 2.500 NDT/ngày: Cạm bẫy được dàn dựng tinh vi

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm 2024 tại Thượng Hải, nam diễn viên trẻ Vương Tinh đang trong giai đoạn chờ đợi cơ hội công việc. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh thuộc Đại học Thượng Hải, từng tham gia các bộ phim như Câu Chuyện Hoa Hồng, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Anh có tác phẩm, có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng ở một thị trường cạnh tranh khốc liệt như giới giải trí, việc giành được một vai diễn ổn định vẫn vô cùng khó khăn.

Vương Tinh đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình

Đúng lúc đó, trong một nhóm WeChat tuyển dụng diễn viên, một thông báo tuyển quân xuất hiện. Một người đàn ông dùng biệt danh "Nhan Thập Lục" tự xưng là phó đạo diễn casting của đoàn phim, đăng tin chiêu mộ nam diễn viên cho dự án phim tên Nữ Cảnh Sát Trừ Ma Tuý, quay tại Thái Lan, thù lao 2.500 NDT/ngày (~8.8 triệu VND/ngày) cùng đãi ngộ vô cùng hậu hình.

"Nhan Thập Lục" tên thật là Nhan Văn Lỗi, không phải kẻ lừa đảo từ nước ngoài đến mà vốn là một diễn viên quần chúng lăn lộn ở Hoành Điếm, từng làm chỉ đạo võ thuật cho các đoàn phim nhỏ, đồng thời đăng ký nhiều công ty điện ảnh ma. Tất cả các công ty này đều hoạt động bất thường hoặc đã giải thể, không có dự án điện ảnh thực tế và không có bất kỳ nhân viên nào đóng bảo hiểm.

Kẻ này quá hiểu những diễn viên tầng lớp dưới cần gì: diễn viên mới không sợ chịu khổ, chỉ sợ không có cơ hội lên sóng. Quy trình lừa đảo của hắn mô phỏng hoàn toàn quy trình của một đoàn phim chính quy:

- Yêu cầu Vương Tinh gửi video diễn xuất để thử vai (casting).

- Khi thử vai đạt, ngay lập tức gửi thông báo trúng tuyển.

- Chủ động mua sẵn vé máy bay khứ hồi Thượng Hải - Bangkok, đặt trước khách sạn ở nước ngoài.

- Dùng lý do "bảo mật kịch bản, bảo mật dàn diễn viên" để giải thích cho việc không thể cung cấp hồ sơ duyệt phim hay địa chỉ quay phim thực tế.

Vé máy bay, khách sạn, vai diễn, thù lao đều có đủ, mọi thứ dường như không có một kẽ hở. Nhiều người trong nghề sau đó nhớ lại, năm đó không chỉ có Vương Tinh mà nhiều kỹ thuật viên ánh sáng và nam diễn viên khác cũng nhận được lời mời tương tự. Không ít người đã xao xuyến nhưng vì nhiều lý do không thể đi nên may mắn thoát nạn.

Kẻ lừa đảo còn mạo danh công ty giải trí nổi tiếng GMM của Thái Lan để chiêu mộ. Sau khi sự việc xảy ra, công ty này đã ra tuyên bố khẳng định hoàn toàn không liên quan đến vụ án.

Người bình thường gặp tình huống này rất dễ hạ thấp cảnh giác với suy nghĩ "Người ta đã bỏ tiền mua vé máy bay, khách sạn rồi thì làm sao mà lừa đảo được?". Chính tâm lý này đã đẩy Vương Tinh xuống vực thẳm. Ngày 02/01/2025, Vương Tinh lên chuyến bay từ Thượng Hải đến Bangkok. Anh tưởng mình đang đón nhận một cơ hội nghề nghiệp, mà không biết rằng chuyến đi này là điểm khởi đầu của một chuỗi dây chuyền mua bán người.

Tài xế tự ý đổi tuyến đường: Tín hiệu mật 5 chữ trở thành phao cứu sinh

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), theo thỏa thuận, xe sẽ đưa Vương Tinh về khách sạn đã đặt ở Phuket. Nhưng tài xế đón anh lại không hề đi về hướng khách sạn, chỉ buông một câu "địa điểm ở tạm thời thay đổi" rồi quay đầu xe, chạy thục mạng về phía huyện Mae Sot, tỉnh Tak ở phía bắc Thái Lan - thành phố biên giới nằm đối diện với Myawaddy của Myanmar qua một con sông.

Càng đi cảnh vật càng hoang vắng, đô thị sầm uất biến mất, hai bên đường thưa thớt bóng người. Vương Tinh bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, anh nhận ra có điều bất thường.

Trước khi xuất ngoại, anh và bạn gái đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên thỏa thuận ngầm một mật mã cứu mạng mà người ngoài nghe vào sẽ không thấy có kẽ hở: "Đã cho mèo ăn chưa?". Cụm từ nghe qua như chuyện tán gẫu nuôi thú cưng hàng ngày, nhưng chỉ hai người họ biết: một khi câu nói này xuất hiện, nghĩa là người đã bị khống chế, phải báo cảnh sát ngay lập tức.

Trong xe có những người đàn ông lạ mặt giám sát, Vương Tinh không dám công khai kêu cứu. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh đã lén gửi tin nhắn này cho bạn gái.

Nam diễn viên nhận ra sự bất thường từ sớm và đã cầu cứu bạn gái

Nhận được tin nhắn, bạn gái anh lập tức hiểu ra nguy hiểm. Cô lập tức báo án tại Thượng Hải, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để cầu cứu. Sự phối hợp cứu hộ từ nhiều bên nhanh chóng được triển khai.

Không lâu sau khi gửi tin nhắn, Vương Tinh bị các đối tượng trong xe khống chế, sau đó bị nhóm vũ trang áp giải vuợt biên trái phép qua sông biên giới, đưa vào Myawaddy (Myanmar). Điện thoại bị thu giữ, anh hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhiều người sẽ hỏi: Tại sao Vương Tinh không gọi điện báo cảnh sát trực tiếp? Dưới sự giám sát của các tay súng, chỉ cần biểu hiện một chút phản kháng, cái giá nhận lại sẽ là sự bạo lực dã man. Myawaddy không giáp biên giới trực tiếp với Trung Quốc, nơi đây bị các lực lượng vũ trang địa phương thao túng, thuộc vùng trống về pháp lý. Một khi đã bị đưa vào khu công viên (khu lừa đảo), tính mạng con người hoàn toàn không còn do bản thân quyết định.

Cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến Myawaddy từ năm 2023, nhưng do rào cản địa lý nên việc giải cứu xuyên quốc gia cực kỳ khó khăn. Vụ án của Vương Tinh giống như một cú hất tung chiếc nắp đậy đen tối ở Myawaddy ra trước toàn thể công chúng.

4 ngày bị bán 3 lần: Con người bị định giá như món hàng

Bước vào Myawaddy, chờ đợi Vương Tinh không phải là phim trường mà là dây thép gai, tường cao và những khu điện đạm có lính gác tay lăm lăm súng.

Cảnh sát sau đó đã truy vết toàn bộ lộ trình di chuyển của anh: Vương Tinh đầu tiên bị đưa vào Khu Apollo, sau đó bị bán sang Khu Đen nằm cạnh Khu Hoàn Á, và cuối cùng chuyển đến Khu Khải Hoàn. Chỉ trong vòng 4 ngày, anh bị bán qua tay tới 3 lần.

Đây không phải là chuyển nơi làm việc, mà là hành vi mua bán người trắng trợn. Tại đây, con người chính là hàng hóa có thể trao đổi mua bán.

Theo tiết lộ của cảnh sát trong phim tài liệu, các khu công viên mua một nạn nhân với giá từ 100.000 đến 200.000 NDT (350 triệu đến 700 triệu VND). Giá bán không dựa vào phẩm chất hay tính cách, mà phụ thuộc vào: tuổi tác, trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ, thậm chí là tốc độ đánh máy.

Lâm vào đường cùng, Vương Tinh vẫn không bỏ cuộc. Anh tìm cách thương lượng với quản lý khu công viên, đề nghị bỏ tiền túi để đổi lấy tự do. Nhưng câu trả lời của chúng là: "Myawaddy thiếu nhất không phải là tiền, mà là người."

Đối với các tập đoàn tội phạm này, tiền chuộc chỉ là nguồn thu phụ, bản thân một con người bằng xương bằng thịt mới là nguồn tài sản sinh lời liên tục. Ngoài việc giam giữ trái phép và bạo hành, chúng còn dính líu đến nhiều tội ác dã man khác. Một số nạn nhân sau khi mất đi giá trị sử dụng sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm không thể tưởng tượng: buôn bán nội tạng là bóng đen kinh hoàng có thật đang bao trùm Myawaddy.

Trong thời gian bị kẹt, Vương Tinh còn bị cạo trọc đầu nhằm hủy hoại nhân phẩm và đè bẹp ý chí phản kháng từ trong tinh thần. Nhẫn nại chịu đựng đòn roi và vẫn giữ được sự bình tĩnh để tìm đường sống như Vương Tinh là điều cực kỳ hiếm có. Nhưng khách quan mà nói, nếu không có bạn gái báo án kịp thời và sự can thiệp phối hợp quốc tế từ cấp nhà nước, chỉ dựa vào sức một cá nhân thì gần như không có cơ hội sống sót trở về.

Vương Tinh còn bị cạo trọc đầu nhằm hủy hoại nhân phẩm và đè bẹp ý chí phản kháng từ trong tinh thần

Kẻ lừa đảo từng là người trong ngành: Chuyên rình rập những người trẻ đuổi theo giấc mơ

Xem xong vụ án, nhiều người thắc mắc: "Nhan Thập Lục" chỉ là một kẻ lăn lộn ở tầng đáy Hoành Điếm, tại sao kịch bản lừa đảo lại tinh vi đến mức lừa được nhiều người trẻ trong ngành như vậy?

Lý do cốt lõi là lừa đảo điện tử ngày nay đã bỏ qua các chiêu trò lạc hậu kiểu "lương tháng 50 triệu bao ăn ở", mà đã nâng cấp thành "kịch bản may đo riêng biệt":

Bạn là diễn viên: Cho bạn vai diễn trong đoàn phim nước ngoài. Bạn là người mẫu: Mời bạn tham gia show thời trang quốc tế. Bạn là lập trình viên: Đưa ra lời mời săn đầu người làm việc ở nước ngoài lương cao. Bạn muốn khởi nghiệp: Vẽ ra dự án đầu tư ở nước ngoài.

Kẻ lừa đảo không nói những lời vô lý, chúng chỉ cho bạn đúng thứ bạn đang khao khát nhất. Nhan Thập Lục nắm trong tay hàng loạt nhóm WeChat diễn viên, quen thuộc mọi thuật ngữ ngành nghề, biết dùng "hợp đồng bảo mật" để lấp liếm mọi điểm nghi vấn.

Nhiều cư dân mạng trách Vương Tinh "vì quá ham nổi tiếng nên mới mắc bẫy", nhưng nhận xét này hoàn toàn không công bằng. Vương Tinh vốn dĩ đã có cơ hội đóng phim, anh không phải là người mới tưởng tượng việc một đêm thành sao, anh chỉ muốn có thêm công việc. Theo đuổi ước mơ không có lỗi, lỗi là do kẻ tội phạm đã dùng sự tiến thủ của người bình thường làm công cụ thu hoạch.

Không chỉ giới giải trí, theo thông báo từ cảnh sát, lập trình viên, nhà thiết kế, du học sinh đều từng sập bẫy tương tự: Một du học sinh ở Tứ Xuyên nghe lời dụ dỗ đổi ngoại tệ lên xe người lạ, tỉnh dậy đã ở Myawaddy, gia đình phải tốn 150.000 NDT tiền chuộc mới cứu được người. Một nữ sinh đại học ở Quảng Đông sang Thái Lan du lịch bị dụ dỗ bắt cóc, gia đình tốn hơn 200.000 NDT mới chuộc được về.

Điểm nguy hiểm nhất của cạm bẫy không nằm ở lời ăn tiếng nói, mà ở chỗ nó trộn lẫn rất nhiều thông tin thật: Có chuyến bay thật, có đơn đặt phòng khách sạn thật, có thuật ngữ chuyên môn thật, chỉ duy nhất dự án cốt lõi là hoàn toàn giả mạo.

Vụ án của Vương Tinh đã giúp cơ quan chức năng triệt phá tập đoàn buôn người xuyên biên giới chuyên dụ dỗ thanh niên Trung Quốc xuất ngoại

17 nghi phạm sa lưới, chính thức bị truy tố

Rất may mắn, sau khi bạn gái Vương Tinh báo án, Bộ Công an Trung Quốc đã lập tức kích hoạt cơ chế hợp tác cảnh sát quốc tế, phối hợp với cảnh sát Thái Lan và Myanmar khoanh vùng vị trí và giải cứu thành công Vương Tinh.

Ngày 11/01/2025, Vương Tinh an toàn đáp xuống sân bay Phố Đông (Thượng Hải). Sự việc không dừng lại ở đó. Cảnh sát không chỉ cứu người rồi khép lại vụ án, mà từ manh mối này đã đào sâu bới kỹ, triệt phá tập đoàn buôn người xuyên biên giới chuyên dụ dỗ thanh niên Trung Quốc xuất ngoại. Tổng cộng 17 nghi phạm trong và ngoài nước đã bị bắt giữ, chủ mưu "Nhan Thập Lục" bị bắt tại Thái Lan và di lý về nước.

Tháng 08/2026, Viện Kiểm sát Thượng Hải đã chính thức khởi tố 17 đối tượng này với nhiều tội danh nghiêm trọng như: Mua bán người, Giam giữ người trái phép, Cướp tài sản, Bắt cóc...

Sau khi được cứu, Vương Tinh đã đăng một bài viết dài bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan chức năng và cảnh sát. Anh chia sẻ trải nghiệm đen tối này, hy vọng nó sẽ là lời cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ khác để không ai phải bước vào cạm bẫy tương tự.