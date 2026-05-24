Lần đầu gặp vợ người mẫu của Thanh Nhàn U23 Việt Nam ngoài đời: Visual có nét căng như trên mạng?

Tại vòng 24 V.League mới đây trong trận CLB Thể công Viettel gặp PVF-CAND, nàng WAG Ngọc Lan - vợ của tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn đã xuất hiện trên sân Hàng Đẫy. Đây là lần hiếm hoi cô nàng xuất hiện công khai cổ vũ cho chàng cầu thủ kể từ khi cặp đôi hẹn hò và chính thức về chung một nhà.

Ngọc Lan diện áo bó sát khoe trọn vóc dáng nuột nà dù mới sinh em bé. Trong loạt khoảnh khắc xuất hiện trên sân, cô nàng hoá nhiếp ảnh tác nghiệp cho Thanh Nhàn và con gái.

Ngọc Lan (áo trắng) xuất hiện trên sân Hàng Đẫy

Cô nàng khoe vóc dáng nuột nà

Ngọc Lan chụp ảnh cho em gái, chồng và con gái

Gia đình Thanh Nhàn đến cổ vũ anh thi đấu

Hiếm hoi bắt gặp nàng WAG của Thanh Nhàn đến sân

Thanh Nhàn và con gái

Bên cạnh phong độ ổn định trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình yên ấm từ khá sớm. Bà xã của chân sút sinh năm 2003 là Nguyễn Thị Ngọc Lan, một mẫu ảnh tự do sở hữu nhan sắc chuẩn "nàng thơ".

Ảnh trên mạng của Ngọc Lan (Ảnh: FBNV)

Cơ duyên đến vào năm 2022, khi chàng cầu thủ trẻ vô tình thấy hình ảnh của Ngọc Lan trên mạng xã hội trong một chuyến thi đấu xa nhà. Bị thu hút bởi gương mặt khả ái và nét dịu dàng của cô gái đồng hương, Thanh Nhàn đã chủ động nhắn tin làm quen. Sau một tháng kiên trì trò chuyện, anh chàng chính thức tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật của Ngọc Lan và nhận được cái gật đầu đồng ý.

Hành trình yêu nhau của cặp đôi gắn liền với những thử thách của việc yêu xa. Suốt hai năm hẹn hò, khoảng cách địa lý hơn 1.700km giữa Hưng Yên (nơi Thanh Nhàn tập luyện) và Tây Ninh là rào cản không hề nhỏ. Cả hai duy trì tình cảm chủ yếu qua những cuộc gọi video mỗi tối và tranh thủ từng ngày nghỉ ngắn ngủi để về thăm nhau.

Được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, tháng 10/2024, Thanh Nhàn và Ngọc Lan quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến giữa năm 2025, tổ ấm nhỏ hạnh phúc đón chào cô con gái đầu lòng. Do lịch trình thi đấu dày đặc, Thanh Nhàn không thể ở bên cạnh vợ lúc vượt cạn và phải đợi đến hai tháng sau mới có cơ hội bế con trên tay. Cũng vì vậy, phải đến trận đấu vừa qua dân tình mới bắt gặp hình ảnh Thanh Nhàn được vợ con đến sân ủng hộ.

Dù đã là mẹ một con, Ngọc Lan vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Trên trang cá nhân, cựu mẫu ảnh sinh năm 2004 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vô cùng tươi tắn. Phong cách thời trang nhẹ nhàng, hiện đại cùng nhan sắc ngọt ngào của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Ảnh: Hải Đăng