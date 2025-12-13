Lần đầu có phim Việt mỗi suất chiếu chỉ bán được nửa vé, đạo diễn than nghèo khiến dân tình ngán tận cổ

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Thế Hệ Kỳ Tích có doanh thu chiếu rạp trong ngày ít ỏi, chỉ có hơn 600 suất chiếu cả nước. Tuy nhiên số vé bán ra trong nửa ngày đầu dừng lại ở con số hơn 300, tức trung bình mỗi suất chỉ bán được nửa vé. Thậm chí một số bộ phim có ít suất chiếu hơn như Now You See Me: Now You Don't, Năm Đêm Kinh Hoàng 2 hay Quán Kỳ Nam còn bán được nhiều vé hơn.

Sau 3 ngày ra rạp, tổng doanh thu của Thế Hệ Kỳ Tích gần 440 triệu đồng, được xem là thất bại lớn của đạo diễn Hoàng Nam khi trở lại màn ảnh rộng dịp cuối năm.

Thế Hệ Kỳ Tích bán vé ít ỏi, doanh thu trong ngày thấp thảm

Doanh thu tổng của phim không khả quan

Trước đó vào thời điểm đầu năm nay, Hoàng Nam đã đạt thành công đáng kể với phim kinh dị Đèn Âm Hồn, thu về hơn 100 tỷ đồng. Khi đó, đạo diễn kiêm YouTuber đình đám chia sẻ đã phải bán nhà để có đủ kinh phí tự thân làm phim, may mắn là đạt doanh thu cao để có thể cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên ở hiện tại, khán giả đã không còn "mủi lòng" trước những lời than thở của Hoàng Nam. Đặc biệt là vừa qua, nam đạo diễn chia sẻ với truyền thông rằng anh bỏ tiền túi 26 tỷ đồng để làm Thế Hệ Kỳ Tích, đến mức tài sản chỉ còn 23 triệu đồng để duy trì cuộc sống.

Đạo diễn Hoàng Nam tiết lộ bỏ ra 26 tỷ đồng làm phim Thế Hệ Kỳ Tích

Khán giả bình luận: - Thật sự sự phim của Nam phải nói là dưới mức trung bình... Tại lần trước khán giả tò mò lên đến xem như nào thôi... - Lần 1 người ta coi vì tò mò, lần 2 thì biết trình rồi nên né gấp. - Phim trước thì kêu bán nhà làm, xong ai chê thì lên kêu bị người này người kia hại trong khi phim dở ác luôn. - Thôi cũng mừng hết tiền để làm phim nữa rồi...

Chia sẻ này giờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhận về những cái lắc đầu từ cư dân mạng. Nhiều người còn mạnh dạn chê bai Đèn Âm Hồn kém chất lượng, là "cú lừa" mà không ai muốn mắc phải một lần nữa với Thế Hệ Kỳ Tích. Mặt khác sau những buổi chiếu sớm đầu tiên, bộ phim có NSND Thanh Hoa và Trần Bờm đóng chính bị chê bai khắp cõi mạng.

Nội dung của Thế Hệ Kỳ Tích xoay quanh hành trình tự thân lập nghiệp của một nhóm bạn trẻ, cụ thể về mảng làm game. Để có thể đạt được ước mơ, nhóm bạn này phải vượt qua nhiều khó khăn, từ định kiến, cấm đoán của gia đình đến quá trình tích lũy kinh phí làm game từ các công việc nặng nhọc, sau cùng trở thành "thế hệ vươn mình".

Tuy vậy, nội dung phim lại không thể hiện được yếu tố "vươn mình" như kỳ vọng. Nhân vật nam chính Tiến (Trần Bờm) có những tình huống khiến ai xem cũng ngán ngẩm, lan man vào những tình tiết drama nặng nề và bỏ quên yếu tố tuổi trẻ. Ngoài ra, dự án còn nhồi nhét đạo lý gượng gạo, hô hào nhưng xáo rỗng, cố ý lồng ghép nhiều đề tài xã hội đang hot để câu kéo người xem nhưng thất bại. Chưa kể, phim còn có nhiều tình tiết vô lý, xem thường IQ khán giả cùng diễn xuất non trẻ của dàn diễn viên, khiến đây trở thành tác phẩm tệ nhất dịp cuối năm của điện ảnh Việt.