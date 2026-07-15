Lần đầu có mỹ nhân Việt đóng tận 9 phim lỗ nặng, hào quang nữ thần thanh xuân đã vụt tắt

Đây là thất bại mà không ngôi sao nào muốn gặp phải.

Hoàng Yến Chibi từng là một cái tên rất sáng giá của điện ảnh Việt khi cô góp phần làm nên thành công vang dội của Tháng Năm Rực Rỡ. Năm đó, nữ diễn viên mang tới một Hiểu Phương đầy cảm xúc, thậm chí được nhiều khán giả đánh giá cao hơn cả phiên bản gốc của Hàn Quốc. Thế nhưng, đó cũng gần như là điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp điện ảnh của Hoàng Yến. Có thể nói, Hoàng Yến Chibi đã đánh mất hào quang "nữ thần thanh xuân" ngay sau khi Năm Tháng Rực Rỡ khép lại. Kể từ đó, cô liên tục góp mặt ở nhiều dự án, phần lớn đều đảm nhận vai chính nhưng thành tích phòng vé lại vô cùng ảm đạm.

Mới đây, Hoàng Yến Chibi trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Ơi, Về Nhà. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bộ phim đang có màn khởi đầu khá chật vật khi sau một tuần công chiếu chỉ thu về khoảng 787 triệu đồng, gần như không tạo được sức hút tại phòng vé. Bộ phim kết hợp Việt - Hàn được dự đoán sẽ rời rạp trong tình trạng lỗ nặng. Thành tích kém khả quan này cũng khiến nhiều khán giả nhìn lại hành trình điện ảnh của nữ diễn viên và bất ngờ nhận ra một thống kê đáng tiếc: nếu tính cả Mẹ Ơi, Về Nhà thì Hoàng Yến Chibi đã góp mặt trong 9 dự án điện ảnh liên tiếp không thể thu hồi vốn.

Thực tế, ngay cả Thất Sơn Tâm Linh, bộ phim từng có thành tích phòng vé khả quan nhất trong chuỗi dự án của Hoàng Yến Chibi sau Tháng Năm Rực Rỡ, cũng không phải một tác phẩm thắng lợi về mặt thương mại. Ra mắt năm 2019, phim từng vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt trong thời điểm công chiếu và khép lại hành trình với doanh thu khoảng 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quy mô đầu tư lớn, con số này vẫn được đánh giá là chưa đủ để hòa vốn. Nói cách khác, đây không phải một "hit" đúng nghĩa như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngôi Nhà Bươm Bướm ra mắt cuối năm 2019 là tác phẩm mở đầu cho chuỗi thất bại kéo dài của nữ diễn viên. Bộ phim sở hữu đề tài gia đình kết hợp yếu tố LGBTQ+ khá mới lạ ở thời điểm đó, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Đào, Quang Minh, Lâm Vỹ Dạ... nhưng chỉ thu về hơn 11,7 tỷ đồng. Trong phim, Hoàng Yến vào vai Mai, cô gái lớn lên trong một gia đình miền Bắc truyền thống, đem lòng yêu Hoàng. Mối quan hệ của cả hai liên tục gặp sóng gió khi gia đình Mai không thể chấp nhận việc Hoàng được nuôi dưỡng bởi một cặp đôi đồng tính, buộc bố và "mẹ" của Hoàng phải dựng lên hàng loạt tình huống tréo ngoe để được chấp nhận làm thông gia.

Sau đó, Hoàng Yến tiếp tục góp mặt trong Cuốc Xe Nửa Đêm, nhưng tình hình còn bi đát hơn. Bộ phim chỉ thu về khoảng 1,1 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu thấp nhất của điện ảnh Việt năm 2020. Không chỉ thất bại về mặt thương mại, phim còn bị nhiều khán giả nhận xét có chất lượng chỉ ở mức web drama, chưa đủ sức để phát hành ngoài rạp.

Cũng trong năm 2020, nữ diễn viên tái xuất với Bí Mật Của Gió. Mang màu sắc thanh xuân, lãng mạn và có phần gợi nhớ tới tinh thần của Tháng Năm Rực Rỡ, tác phẩm từng được kỳ vọng sẽ giúp Hoàng Yến tìm lại hào quang trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, kỳ vọng ấy nhanh chóng tan biến khi doanh thu chỉ dừng ở khoảng 2,1 tỷ đồng. Bộ phim gần như không tạo được hiệu ứng truyền thông và nhanh chóng rơi vào quên lãng sau khi rời rạp.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Yến còn góp mặt trong Người Cần Quên Phải Nhớ, khép lại một năm 2020 đáng thất vọng với ba bộ phim điện ảnh liên tiếp không đạt kỳ vọng. So với hai tác phẩm trước, doanh thu gần 4 tỷ đồng của bộ phim có phần khả quan hơn, nhưng vẫn là con số quá thấp để có thể nói đến chuyện hòa vốn. Một năm hoạt động năng nổ nhưng liên tiếp nhận về thất bại rõ ràng là "bản nháp" mà Hoàng Yến hẳn muốn sớm khép lại trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bước sang năm 2021, vận may vẫn chưa mỉm cười với nữ diễn viên. Đảo Độc Đắc, phần phim có liên kết với Thất Sơn Tâm Linh, chỉ thu về khoảng 12 tỷ đồng. Thực tế, Hoàng Yến chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn ở đầu phim nhằm kết nối câu chuyện giữa hai tác phẩm. Dự án điện ảnh mà cô thực sự giữ vai trò quan trọng trong năm là Trò Chơi Tử Thần, nhưng bộ phim còn có thành tích thảm hại hơn khi chỉ mang về hơn nửa tỷ đồng sau thời gian công chiếu. Đây cũng được xem là một trong những cú ngã đau nhất của Hoàng Yến trên đường đua phòng vé.

Sau chuỗi dự án liên tiếp thất bại, Hoàng Yến Chibi tạm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng một thời gian. Đến năm 2024, cô mới trở lại với một vai diễn mang tính "góp vui" trong B4S - Trước Giờ Yêu. Bộ phim khai thác những câu chuyện về tình yêu, tình dục dưới góc nhìn người trưởng thành và từng được kỳ vọng tạo nên màu sắc khác biệt. Tuy nhiên, tác phẩm lại trở thành một trong những thất bại đáng quên của điện ảnh Việt năm 2024 khi chỉ thu về chưa đầy 4 tỷ đồng, khép lại thêm một chương buồn trong chuỗi dự án phòng vé không như mong đợi của Hoàng Yến Chibi.

Việc liên tiếp góp mặt trong 9 dự án điện ảnh không thể hòa vốn rõ ràng là một thống kê không ai mong muốn đối với Hoàng Yến Chibi. Điều đáng nói là ở phần lớn những bộ phim này, cô không phải cái tên bị khán giả chê trách nhiều nhất. Trái lại, Hoàng Yến vẫn được đánh giá có diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, biết tiết chế và luôn hoàn thành tròn vai. Thứ nữ diễn viên còn thiếu dường như không phải năng lực, mà là cơ hội đồng hành cùng một kịch bản đủ tốt và một dự án đủ sức chinh phục khán giả.