Lần đầu có mỹ nhân bị tung cáo trạng với 7 "đại tội": Gây thù chuốc oán khắp nơi, không còn hình ảnh mà mất

Những ngày này, drama hot nhất làng giải trí Trung Quốc là việc Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa được chọn để đóng chính trong dự án ngôn tình cổ trang Tướng Môn Độc Hậu. Tuy nhiên, rất nhiều người đều đang phản đối màn kết hợp này, đặc biệt là fan của Vương Hạc Đệ. Họ liên tục phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, tiến hành nhiều hành động thể hiện lập trường cứng rắn. Mới đây nhất, bản cáo trạng chỉ rõ 7 "đại tội" của Mạnh Tử Nghĩa đã được tung ra.

Vụ việc Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính dự án Tướng Môn Độc Hậu gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Fan Vương Hạc Đệ chỉ ra 7 "đại tội" của Mạnh Tử Nghĩa

1. Mạnh Tử Nghĩa đã lớn tuổi mà đòi cưa sừng làm nghé

Theo nguyên tác, nhân vật Thẩm Diệu chỉ là một cô gái 14 tuổi, trong khi tuổi thật của Mạnh Tử Nghĩa là 29 (trong bài gốc là 30, tính theo năm sinh 1994 vì có thông tin Mạnh Tử Nghĩa khai sai tuổi). Như vậy, nữ diễn viên hơn nhân vật chính trong nguyên tác tới 15 tuổi. Không chỉ vậy, fan của Vương Hạc Đệ còn cho rằng với việc Mạnh Tử Nghĩa chạy show quá nhiều, trạng thái của cô sẽ trở nên tệ hơn, khi lên phim làm gia tăng sự chênh lệch giữa nữ chính và nam chính. Đáng nói hơn, nếu như nam chính Tạ Cảnh Hành gọi nữ chính là "bé con", mọi thứ sẽ trở nên rất phi lý, giống như có vấn đề về mắt vậy.

Mạnh Tử Nghĩa chênh lệch tuổi tác rất lớn với nhân vật trong nguyên tác.

2. Không đủ sức gánh dự án

Với việc Mạnh Tử Nghĩa và Vương Hạc Đệ hợp tác, fan của nhà trai cho rằng thần tượng sẽ là phải một mình gồng gánh dự án này. Lý do là bởi nhìn vào thành tích mà Mạnh Tử Nghĩa đạt được với các dự án trước đây, thống kê về view luôn rất thấp. Phù Thế Song Kiều là một ví dụ điển hình. Thậm chí ngay cả sau khi trở nên nổi tiếng với Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa lại tiếp tục thất bại với Đào Hoa Ánh Giang Sơn.

3. Khả năng gánh doanh thu của fandom

Lý do thứ 3 mà fan Vương Hạc Đệ chỉ ra để phản đối Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai nữ chính là khả năng gánh doanh thu. Thời điểm Đại Phụng Đả Canh Nhân chiếu, fan Vương Hạc Đệ "bao rạp online" tới 140 nghìn suất chiếu, trong khi fan Mạnh Tử Nghĩa chỉ bao rạp 1447 suất cho phim của thần tượng.

Fan Vương Hạc Đệ cho rằng Mạnh Tử Nghĩa không đủ sức gánh doanh thu, chiêu thương cho Tướng Môn Độc Hậu.

4. Không có khả năng gánh chiêu thương

Theo các fan Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa không phải là cái tên hot với các nhãn hàng. Cô không đại diện cho nhiều sản phẩm, nhãn hàng lớn, thậm chí chưa từng được Guerlain đăng bài trên trang chủ. Ngoài ra, số lượng quảng cáo trong các phim của Mạnh Tử Nghĩa không cao. Vì vậy nếu đóng nữ chính Tướng Môn Độc Hậu, cô không có khả năng giúp phim đạt thành tích tốt về quảng cáo.

5. Marketing bẩn, gây thù chuốc oán với nhiều người

"Đại tội" thứ 5 mà fan Vương Hạc Đệ chỉ ra là việc fandom Mạnh Tử Nghĩa gây thù với fandom của các diễn viên khác, trong đó bao gồm Lưu Học Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Việc này khiến cho những khán giả tiềm năng mất thiện cảm với Tướng Môn Độc Hậu.

Đội ngũ của Mạnh Tử Nghĩa bị cho là đứng sau bài viết nói cô và Lưu Học Nghĩa như cách nhau cả thế hệ.

6. Đóng cổ trang nghìn vai như một

Theo bản cáo trạng của fan Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa có 6 phim cổ trang liên tiếp, bao gồm cả các phim chưa phát sóng. Đáng nói hơn, tạo hình của nữ diễn viên trông rất một màu. Chính vì thế nếu như cô tiếp tục đóng chính Tướng Môn Độc Hậu, điều này có thể "dọa" khán giả chạy mất.

7. Mạnh Tử Nghĩa là một thương vụ lỗ vốn

Thời điểm hiện tại, Tướng Môn Độc Hậu mới chỉ đang ở giai đoạn khởi động, thế nên đến khi phim chiếu, có thể Mạnh Tử Nghĩa đã 33 tuổi. Rõ ràng đối với thể loại phim thần tượng, đây không còn là độ tuổi lý tưởng nữa. Hơn nữa, Mạnh Tử Nghĩa diễn xuất khó lòng đột phá, phải lồng tiếng chứ không thể dùng thoại gốc, một diễn viên như vậy rất khó để chuyển mình thành công. Do đó, Mạnh Tử Nghĩa chẳng khác gì một thương vụ lỗ vốn.

Mạnh Tử Nghĩa đang đánh mất hình ảnh

Mạnh Tử Nghĩa một bước lên mây với thành công của Cửu Trùng Tử...

Nhìn vào bản cáo trạng mà phía Vương Hạc Đệ đưa ra, có thể thấy không phải điều nào fan Vương Hạc Đệ nói cũng đúng, nhưng cũng có những lập luận không hề sai. Sau thành công của Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa "một bước lên mây" trở thành cái tên được không ít khán giả yêu mến, đặc biệt những khán giả xem phim và đẩy thuyền cho cặp đôi Quân Khiên Mạnh Nhiễu (tên couple trong phim).

Dẫu vậy với loạt lùm xùm liên quan tới dự án Tướng Môn Độc Hậu, hình ảnh của Mạnh Tử Nghĩa đang trở nên xấu đi không ít. Một bộ phận fan của nữ diễn viên có hành động mỉa mai những nữ diễn viên khác được cho là cũng cạnh tranh vai nữ chính Thẩm Diệu. Cách đây ít ngày, fandom Mạnh Tử Nghĩa và fandom Vương Tinh Việt cũng tranh cãi dữ dội vì sự việc Vương Tinh Việt bị chỉ trích vô lý do chơi với chó của Mạnh Tử Nghĩa.

... thế nhưng hình ảnh của cô đang trở nên xấu đi với những lùm xùm xoay quanh Tướng Môn Độc Hậu.

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội còn xuất hiện những ý kiến ám chỉ phía Mạnh Tử Nghĩa dùng truyền thông bẩn. Cụ thể, phía Mạnh Tử Nghĩa được cho là đứng sau bài viết nói Vương Hạc Đệ và bản thân không có khoảng cách tuổi tác, trong khi hồi hồi Đào Hoa Ánh Giang Sơn phát sóng lại nói mình và Lưu Học Nghĩa như cách cả một thế hệ.

Bên cạnh đó, một lý do quan trọng nữa khiến Mạnh Tử Nghĩa đánh mất hình ảnh đó là cô hoàn toàn không phù hợp một chút nào với nhân vật Thẩm Diệu nhưng vẫn cố chấp nhận vai. Được biết, nhân vật Thẩm Diệu vốn được xây dựng dựa trên nguyên mẫu là nữ diễn viên Vương Diễm khi còn trẻ. Thẩm Diệu có khuôn mặt tròn, vầng trán đầy đặn, đôi mắt to, chóp mũi hơi tròn cùng khuôn miệng nhỏ nhắn. Rõ ràng, những mô tả này hoàn toàn không liên quan chút nào đến vẻ đẹp sắc sảo của Mạnh Tử Nghĩa.

Tác giả Thiên Sơn Trà Khách miêu tả nhân vật Thẩm Diệu theo ngoại hình của nữ diễn viên Vương Diễm Hồi trẻ và nó được cho là khác xa so với nét đẹp Mạnh Tử Nghĩa sở hữu.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng Mạnh Tử Nghĩa được nhận dự án Tướng Môn Độc Hậu là vì những mối quan hệ phía sau. Chính vì vậy, một người chẳng liên quan gì đến nguyên mẫu trong tiểu thuyết lại được chọn để đóng chính dự án này.