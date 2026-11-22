Chiếc Mercedes-Benz E 200 bản tiêu chuẩn này ở trong tình trạng không khác gì xe xuất xưởng vì... chủ xe mới chỉ lái xe từ showroom về nhà rồi rao bán.

Một chiếc Mercedes-Benz E 200 đời mới nhất, bản Avantgarde đang được rao bán trên thị trường xe cũ và thu hút được nhiều sự chú ý. Cụ thể, chiếc xe mới chỉ lăn bánh 12km mà theo người bán nói rằng "lăn bánh từ hãng về nhà". Lý do bán lại không được chia sẻ cụ thể, nhưng người này nói là do có sự thay đổi trong kế hoạch cá nhân. Mức giá "sang tay" là 2,1 tỷ đồng.

Theo ảnh chụp, chiếc xe thậm chí còn chưa đeo biển số, nên rất có thể chủ nhân mới chỉ mua về và chưa hoàn tất các thủ tục để lăn bánh hợp pháp. Như vậy người mua tương lai vẫn sẽ là đăng ký lần đầu, và là chủ nhân nhân "đầu đời" của chiếc E 200.

Nhưng điều đó đồng nghĩa người mua vẫn sẽ phải chi trả đầy đủ các chi phí đăng ký biển số chứ không được tính là đăng ký lại cho xe đã qua sử dụng. Chưa kể, giá 2,1 tỷ đồng được đưa ra ngang ngửa với giá niêm yết của hãng (2,189 tỷ đồng). Tính ra, việc mua lại chiếc E 200 Avantgarde chỉ giúp người mua lại tiết kiệm khoảng gần 100 triệu đồng so với mua xe mới từ showroom.

Ảnh chụp cho thấy ngoại thất xe mang màu sơn trắng. Tình trạng còn rất bóng bẩy và mới, điều không bất ngờ với một chiếc xe lăn bánh 12km. Là bản tiêu chuẩn nên cụm đèn pha là loại LED choá tiêu chuẩn, bộ mâm 5 chấu kép 18 inch.

Bên trong nội thất xe bọc da màu đen chủ đạo. Còn rất nhiều chi tiết vẫn bọc ni-lông từ khi xuất xưởng như ghế ngồi, màn hình trung tâm, vô lăng. Người mua lại chiếc xe này hoàn toàn tận hưởng được cảm giác bóc "seal" như xe xuất xưởng từ showroom.

Đối với Mercedes-Benz E 200 Avantgarde, trang bội nội thất có màn hình trung tâm 14,4 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình 12,3 inch sau tay lái, đèn viền nội thất 64 màu, nội thất ốp gỗ, hàng ghế trước chỉnh điện có sưởi ấm và nhớ vị trí,... So với các bản cao hơn, sự thua thiệt đến từ việc không có làm mát ghế, dàn loa Burmester, HUD và màn hình cảm ứng bên ghế phụ (chỉ có trên E 300 AMG).

Mercedes-Benz E 200 dùng chung động cơ 2.0L mild-hybrid, công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Bản tiêu chuẩn chỉ có camera 360 độ, không có bất kỳ tính năng ADAS nào như hai bản cao cấp hơn.