Làm thêm tài xế Xanh SM Platform: Thu nhập phụ gấp đôi thu nhập chính

Làm dân văn phòng với mức lương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 6,5 triệu đồng/tháng, anh Vũ Hải Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) muốn tìm một công việc ngoài giờ để tăng thêm thu nhập, chăm lo cho gia đình.

Một lần tìm hiểu về mô hình Xanh SM Platform của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh, nhận thấy nhiều ưu đãi khi được mua xe trả góp chỉ từ 100 triệu đồng và có thể cộng tác chạy xe cho ứng dụng gọi xe Xanh SM linh hoạt giờ giấc, anh Nam quyết định tham gia.

Chỉ với chi phí 100 triệu đồng anh Nam đã sở hữu chiếc xe điện VF5 Plus, với mức cho vay lãi suất thấp ưu đãi, được hưởng đặc quyền về giá trị vay cao nhất lên đến 70% giá trị xe, thời hạn cho vay tối thiểu 5 năm.

Chỉ từ 100 triệu đồng đã có thể sở hữu chiếc xe điện với lãi suất vay ưu đãi.

Đơn vị này cũng đưa ra mức ưu đãi dài nhất lên đến 8 năm, lãi suất ưu đãi chỉ 5% trong 2 năm đầu tiên. Đồng thời, GSM cam kết duy trì mức chia sẻ doanh thu 80% (nếu đạt chỉ tiêu kinh doanh tối thiểu) trong suốt 3 năm đầu tiên.

Nam tài xế chia sẻ: "Từ khi bắt đầu chạy cho Xanh SM Platform, mỗi buổi sáng tôi đưa con đi học lúc 6h30, tranh thủ chạy một lúc trước khi vào làm. Tối về tôi tranh thủ mở ứng dụng và chạy từ 7h đến 11h30 đêm. Mỗi tháng mức thu nhập của tôi khoảng 11-12 triệu đồng. Thu nhập ổn và tôi có thể linh hoạt nghỉ nếu nhà có việc".

Anh nói đây là mô hình hay, đặc biệt phù hợp với những người làm văn phòng hoặc gia đình có con nhỏ. Vừa linh động thời gian, vừa dễ dàng kiếm thêm thu nhập hỗ trợ gia đình trong bối cảnh vật giá ngày càng leo thang.

Cuối năm 2023, anh Hồ Sĩ Thành (40 tuổi, Hà Nam) từ bỏ công việc tài xế xe dịch vụ công nghệ đã gắn bó được hơn 6 năm, bởi mức lợi nhuận ngày càng thấp. Anh xin làm lái xe cho một doanh nghiệp vận tải hàng hoá trong nội thành Hà Nội.

Công việc của anh Thành không quá bận rộn, làm từ 8h sáng đến 3h chiều, chủ yếu giao các hàng hoá mỹ phẩm, dược. Do vậy, mức lương của anh cũng chỉ đủ sống, chừng 9 triệu đồng/tháng, trừ hết các chi phí ăn uống, nhà tài trợ, số tiền đút túi không còn là bao.

Gần đây, trong một lần chia sẻ cùng bạn bè, anh biết đến dịch vụ Xanh SM Platform - kết nối giữa Xanh SM với các chủ xe VinFast cung cấp dịch vụ chở khách hàng. "Chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 80% trong suốt 3 năm đầu tiên của Xanh SM Platform khiến tôi thực sự bất ngờ. Trước đây từng chạy cho các ứng dụng xe công nghệ mức chia sẻ lợi nhuận chỉ từ 60 - 70%. Khó khăn hơn là nuôi chiếc xe xăng cũ cũng nhiều chi phí, có tháng tôi còn không mang đồng nào về cho gia đình", anh Thành nói.

Sau khi tìm hiểu kỹ chính sách và được bạn bè tư vấn, anh Thành quyết định mua chiếc VF5 Plus mới và đăng ký tham gia dịch vụ Xanh SM Platform. Xe điện trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí di chuyển, số chuyến xe nhận được đều đặn giúp thu nhập của anh ổn định khoảng 14 triệu đồng/tháng.

Là một trong những tài xế tham gia vào Xanh SM Platform từ khi ra mắt, anh Lê Anh Chiến (Hà Nội) trung bình mỗi ngày chạy khoảng 160km, mỗi tháng tổng cộng gần 5.000km. Tính cả tiền sạc điện và thuê pin, chi phí hàng tháng của anh chưa tới 5 triệu đồng, con số này chỉ bằng 1 nửa so với xe xăng trước đây.

"Nếu chạy đều thì mỗi năm tôi có thể tiết kiệm chi phí nhiên liệu tới 60 triệu đồng" , anh Chiến nhẩm tính.

Nói về chi phí bảo trì bảo dưỡng, tài xế này bất ngờ khi số tiền bỏ ra cho chiếc VF 5 Plus chỉ bằng một phần tư so với xe xăng. VF 5 Plus bảo dưỡng lần đầu ở mốc 12.000 km.

Trong lần đưa xe vào xưởng mới đây, anh chỉ mất hơn 250.000 đồng. Trong khi trước kia, mỗi lần bảo dưỡng chiếc Toyota Vios thường phải tốn khoảng 1 triệu đồng. Chưa kể chu kỳ bảo dưỡng của đa phần xe Toyota là cứ 5.000 km lại phải bảo dưỡng một lần.