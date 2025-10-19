Ngày 18-10, ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) - cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT của Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prith-viraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ăn "bánh vẽ"

Ông Ranjit là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding (AF) có khả năng cung cấp khoản vay hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam, để chiếm đoạt 4.933.531 USD của các doanh nghiệp. Hiện ông Ranjit đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17 - Bộ Công an. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự việc bắt nguồn từ lời hứa hẹn tài trợ vào đầu năm 2024, khi ông Ranjit với danh nghĩa Chủ tịch kiêm CEO của AF, cam kết cho NSH Petro vay khoảng 650 triệu USD để thực hiện 7 dự án, gồm: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ) - khoảng 60 triệu USD; nâng cấp cơ sở vật chất Tổng kho Trà Nóc (TP Cần Thơ) - khoảng 40 triệu USD; mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy Chế biến xăng dầu (Hậu Giang cũ) - khoảng 190 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Kho cảng ngoại quan Gò Công (Tiền Giang cũ) - khoảng 50 triệu USD; xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nam Sông Hậu (Tiền Giang cũ) - khoảng 180 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Nhà máy sản xuất dầu nhờn (Long An cũ) - khoảng 30 triệu USD; hạn mức tín dụng cho giao dịch - khoảng 100 triệu USD.

Khoản vay được chia làm 2 giai đoạn với thời hạn lên đến 20 năm. Nhưng sau khi ký kết, không một đồng vốn nào được giải ngân, trong khi NSH Petro đã phải chi trả nhiều loại phí theo yêu cầu của ông Ranjit. Sau nhiều tháng chờ đợi vô vọng, phía NSH Petro đã phải tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Phía NSH Petro cho hay ngày 26-4-2024, ông Ranjit thậm chí còn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Nhưng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, các dự án vẫn không có tiến triển thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (bên trái) tại lễ ký kết hợp tác NSH Petro vào tháng 1-2024. Ảnh: TÂM QUÂN

NSH Petro nói gì?

Trước khi bị bắt, ông Ranjit đã có nhiều đơn, thư gửi các các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương về việc cho rằng báo chí đăng không đúng sự thật việc ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc NSH Petro và bị tạm hoãn xuất cảnh. Đáng chú ý là trong thư "kiến nghị khẩn cấp" gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh Hậu Giang (cũ), ông Ranjit thông tin hồ sơ bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc NSH Petro là trái luật, trái quy định.

Theo đó, vào ngày 25-4-2024, NSH Petro công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc bổ nhiệm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tài chính đối với ông Ranjit và ông N.V.A. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah nhận xét việc công bố thông tin này là không có cơ sở pháp lý, là gian lận và trái pháp luật, vì lúc này ông chưa đủ điều kiện theo luật để bổ nhiệm hợp pháp vào vị trí tổng giám đốc. Đồng thời, ông còn viết trong thư dù được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhưng chưa từng nhận được lương.

Bên cạnh đó, ông Ranjit đánh giá theo quy định, ông không hoàn toàn đủ điều kiện làm tổng giám đốc của NSH Petro vì là đại diện của AF đến Việt Nam để thực hiện các công việc cần thiết nhằm thu xếp khoản vay theo đề nghị của NSH Petro; không tham gia điều hành, quản lý bất kỳ hoạt động nào của công ty…Sau đó, ông Ranjit bị tạm hoãn xuất cảnh nên báo chí đăng tải thông tin này.

Tháng 4-2025, ông Ranjit đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, "tố" các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về việc trên, cũng như ông là tổng giám đốc NSH Petro. Ông còn yêu cầu các báo, đài phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh liên quan đến ông và AF; thanh tra, kiểm tra nhằm xác định tính chính xác của nội dung liên quan bài đăng, xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo…

Nhằm làm rõ thông tin này, NSH Petro đã tổ chức họp báo và khẳng định ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh là do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (cũ). Việc ông làm Tổng Giám đốc NSH Petro đã được HĐQT công ty bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm này đã được thực hiện công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông.

Theo thông cáo báo chí của NSH Petro, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã hoạt động với danh nghĩa là Tổng Giám đốc NSH Petro trong các giao dịch với ngân hàng, một số đối tác về việc hợp tác nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như làm việc với luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam. Việc ông đơn phương gửi văn bản cho một số cơ quan cho rằng việc bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc là trái quy định pháp luật, là hành động cá nhân và không có cơ sở pháp lý.



