Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn vụ 5 trẻ bị hành hung

Công an Phú Thọ đang làm rõ trách nhiệm người quay video cảnh 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu nhưng không can ngăn, bảo vệ các cháu khỏi hành vi hành hung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thế Duy được xác định là người đang tu tập tại chùa Bầu (Phật Quang Tự) và có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích. Tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận hành vi của mình.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại cảnh các cháu bị đánh nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của Nguyễn Thế Duy.

Theo cơ quan công an, việc xác minh nhằm làm rõ người này có trách nhiệm gì khi chứng kiến sự việc, đồng thời không kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho các trẻ.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu (Phật Quang Tự) có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc nhanh chóng xác minh và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của người liên quan.

Các cháu được đưa đi giám định thương tích để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và trách nhiệm của những người liên quan.