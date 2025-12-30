HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Làm rõ nhóm thanh niên hỗn chiến ngay giao lộ ở TPHCM

Anh Vũ |

Một nhóm thanh niên hỗn chiến ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục. Vụ việc được người dân ghi lại đăng mạng xã hội.

Ngày 30-12, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn, TPHCM đang xác minh clip nhóm người hỗn chiến tại quán nước ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục.

Nhóm thanh niên hỗn chiến tại giao lộ TPHCM: Chi tiết Vụ việc gây xôn xao - Ảnh 1.

Hình ảnh được ghi lại.

Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, 6 người đi trên nhiều xe máy đến quán tại giao lộ trên. Sau đó, họ dùng vỏ chai thủy tinh ném vào bên trong quán. Lúc này, một số người bên trong phải dùng bàn ghế che chắn để tránh bị văng trúng. Sự việc được ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Theo người dân, trước đó nhóm này đã rượt đuổi nhau trên đường, gây náo loạn khu vực.

Hiện lực lượng chức năng phường Chợ Lớn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

3 thanh niên tử vong trên đường: Camera hé lộ diễn biến vụ va chạm kinh hoàng
