3 thanh niên tử vong trên đường: Camera hé lộ diễn biến vụ va chạm kinh hoàng

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 21h40' tối ngày 28/12, trên quốc lộ 37, đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại được. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, tình huống tai nạn cùng tình trạng sức khỏe của các nạn nhân nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm

Theo nội dung camera an ninh thì vào thời điểm trên, một chiếc xe máy chở theo 2 người đang lưu thông trên đường. Khi đến đoạn đường thuộc xóm Tam Hợp, người điều khiển xe máy này đã tăng tốc để vượt ô tô chạy cùng chiều. Tuy nhiên, trong quá trình vượt, xe máy đã lấn sang làn đường ngược lại và đâm trực diện vào một xe máy khác cũng chạy với tốc độ cao đang đi tới.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên hai xe đều văng ra đường, nằm bất động. Hai chiếc xe máy dập nát, hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu.





Thông tin trên báo Gia đình và Xã hội, vụ va chạm đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 2 nạn nhân sau đó cũng đã tử vong tại viện.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, 2 trong số 3 nạn nhân nói trên đều trú ở xã Hoàng Vân, người còn lại ở xã Hiệp Hòa, trong độ tuổi từ 18 đến 27. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.