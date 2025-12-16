Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên trụ điện tại Khánh Hoà

Ngày 15/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý vụ việc anh N.X.V. (34 tuổi, trú thôn 3, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) tử vong trên trụ điện trung thế xảy ra vào ngày 7/12. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang mặc quần áo nghi giống nhân viên điện lực.

Chị Trần Thị Nhật (vợ anh V.) cho biết, đã làm việc với cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ cái chết của chồng.

Theo lời chị Nhật, anh V. là thợ điện tự do, làm thuê theo ngày công. Khoảng 6h sáng 7/12, anh V. đi làm công việc liên quan đến đường dây điện trung thế tại khu vực phường Tây Nha Trang.

“Lịch cắt điện được thông báo là đến 20h tối mới đóng điện trở lại. Nhưng khoảng 19h15, khi chồng tôi vẫn đang làm việc trên trụ điện thì dòng điện được đóng khiến anh ấy bị điện giật và tử vong tại chỗ” , chị Nhật bức xúc nói.

Người nhà bức xúc trước cái chết của anh V.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình mới nhận được điện thoại thông báo anh V. tử vong do điện giật.

Theo chị Nhật, chồng chị không phải nhân viên ngành điện lực, chỉ là thợ điện làm thuê. Khi được hỏi ai là người thuê anh V. làm việc tại thời điểm xảy ra tai nạn, chị cho biết không nắm rõ.

“Trong tang lễ có một số cán bộ ngành điện lực Khánh Hòa đến thắp hương, chia buồn, nhưng đến nay không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm. Gia đình tôi rất bức xúc, không biết đơn vị nào chịu trách nhiệm khi chồng tôi tử vong” , chị Nhật nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, vụ việc xảy ra trên tuyến đường dây điện đi qua khu vực phường Tây Nha Trang. Ông Lợi khẳng định anh V. không phải là nhân sự của ngành điện lực.

Theo dữ liệu từ các thiết bị bảo vệ của ngành điện, thời điểm xảy ra sự cố được ghi nhận vào lúc 19h20 ngày 7/12.

Theo lời ông Lợi, khu vực xảy ra tai nạn là nơi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, trong ngày 7/12, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức cắt điện để phục vụ thi công, với thời gian từ 6h30 đến 19h30 cùng ngày. Ông Lợi khẳng định sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên thi công xong thì Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường, rà soát quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại.

"Đây là khu vực đang triển khai thi công dự án đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu - đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 - E23 do Công an tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư" - ông Lợi nói.

Về việc vì sao anh V. có mặt trên trụ điện vào thời điểm đóng điện dẫn đến tử vong, đại diện Điện lực Khánh Hòa cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.