Làm rõ clip cô gái bị ‘vong nhập’ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng gây bức xúc

Ngày 19/6, lãnh đạo TP Uông Bí cho biết, UBND Thành phố vừa thông tin về kết quả làm việc với ông Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng về clip cô gái bị cho là "vong nhập" ở chùa Ba Vàng khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Trong clip xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi ông Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật.

Sau đó, ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự việc, cho rằng do nghiệp từ kiếp trước. “Nếu hôm nay không về chùa tu khóa tu này, không sám hối thì sẽ gặp quả báo, vất vả vô cùng trong đường tình duyên, gặp những người chồng vũ phu và phải lấy nhiều đời chồng. Gian khổ vô cùng do quả báo đấy”, Trụ trì chùa Ba Vàng nói.

Đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc trước những lời thuyết giảng hoang đường của nhà chùa trước hàng trăm thiếu niên.

Qua làm việc với các phòng ban chức năng của TP Uông Bí, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết trên mạng xã hội.

Trước sự việc trên, các phòng chức năng của TP Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi lại thông tin của các trang mạng trong thời gian gần đây.

Sau khi kết thúc khoá tu thứ nhất, nhà chùa báo cáo về các nội dung liên quan gửi về UBND TP Uông Bí và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí cùng các clip ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024.

Đồng thời, UBND TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo Thông bạch số 95 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian chùa Ba Vàng tổ chức các khoá tu mùa hè năm 2024.

Ngày 23/5, ông Thích Trúc Thái Minh có văn bản về kế hoạch tổ chức khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2024 gửi xin ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí và các cơ quan chức năng. Nội dung, kế hoạch khoá tu được xây dựng theo đúng thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau khi nhận được Kế hoạch của chùa Ba Vàng, TP Uông Bí đã thành lập đoàn kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước; kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt đông người, an toàn về sinh hoạt ăn nghỉ, tắm giặt, vệ sinh, bảo đảm sức khoẻ cho khoá sinh; bảo đảm an toàn về cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự … tại chùa.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu chùa Ba Vàng chỉ thực hiện khoá tu mùa hè khi bảo đảm các quy định của Nhà nước và quy định tại Thông bạch số 95 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau hai lần kiểm tra và có ý kiến, đến 12/6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức 3 khoá tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khoá sinh tham dự như kế hoạch chùa Ba Vàng đã gửi.