Nam điều dưỡng va chạm với xe ba gác tử vong: Trích xuất camera phát hiện thêm phương tiện khả nghi

Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ một nam điều dưỡng va chạm với xe ba gác tử vong đang được dư luận quan tâm, theo dõi. Theo đó, vào khoảng 20h tối ngày 12/6, người dân sống bên đường ĐT.743 đoạn thuộc phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một nam thanh niên tử vong giữa đường cùng xe máy.

Nạn nhân được xác định là anh P.M.H (SN 1985, quê tỉnh Tây Ninh), hiện đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường có dấu hiệu của va chạm giao thông. Ngoài ra ở hiện trường, còn có một chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh nhưng không thấy người điều khiển phương tiện. Cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, anh H. điều khiển xe chạy hướng từ ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú. Khi đến đoạn qua khu phố 2, phường An Phú (TP Thuận An) va chạm với một xe máy khác đang dừng sát lề nên ngã ra đường.

Đúng lúc này, một xe ba gác chở theo hai ống sắt lớn chạy cùng chiều đã cán qua làm anh H. tử vong. Chiếc ba gác lao lên vỉa hè rồi tiếp tục đánh lái xuống lòng đường, chạy thêm đoạn rồi tấp vào bãi đất trống.

Trong camera, cơ quan chức năng phát hiện một phương tiện khả nghi khác: Xe máy hiệu Vision, chưa rõ người điều khiển, nghi là một phụ nữ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang truy tìm một chiếc xe Honda hiệu Vision và người cầm lái liên quan tới vụ tai nạn này.

Chiếc xe khả nghi có liên quan tới vụ tai nạn làm 1 nam điều dưỡng tử vong.