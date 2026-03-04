Lạm phát có lúc trên 60%, một nước BRICS phát hành tiền mặt mệnh giá 10 triệu nhưng chỉ tương đương hơn 150 nghìn đồng

Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) đang đẩy nhanh việc phân phối tiền giấy mới có mệnh giá 10 triệu IRR thông qua các chi nhánh ngân hàng được trên toàn quốc kể từ 3/3.

Quyết định phát hành các tờ tiền mệnh giá lớn mới được đưa ra trong bối cảnh mạng nội bộ và cơ sở hạ tầng ngân hàng nội địa của Iran đã bị tấn công trong những ngày gần đây bởi máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel, cũng như các cuộc tấn công mạng từ Israel. Các nhà chức trách ngân hàng lo ngại rằng nếu hệ thống điện thoại và điện bị cắt, tiền mặt sẽ là cách duy nhất để thanh toán hàng hóa và dịch vụ.

Việc triển khai được xem như một bước đi về mặt hậu cần để “hoàn thiện chuỗi cung ứng tiền mặt trong điều kiện đặc biệt”, nhưng nó lại cho thấy rõ tốc độ suy giảm sức mua của đồng rial.

Với tỷ giá thị trường mở hiện tại khoảng 1,6 triệu IRR đổi 1 USD, tờ tiền mới chỉ đáng giá hơn 6 USD, tương đương khoảng 150.000đ. Điều này cho thấy tiền giấy mệnh giá cao đã trở thành phương tiện thanh toán thông thường trong một nền kinh tế đang phải vật lộn với tốc độ lạm phát trên 45% mỗi năm.

Ngân hàng Trung ương Iran cho biết người dân có thể nhận được tiền giấy mới trong giới hạn rút tiền quy định tại các chi nhánh ngân hàng được chỉ định. Ngân hàng nhấn mạnh rằng các hệ thống thanh toán điện tử, thẻ, ngân hàng di động và internet vẫn là xương sống của các giao dịch và biện pháp này nhằm đảm bảo các hộ gia đình không gặp gián đoạn trong việc tiếp cận tiền mặt.

Động thái này diễn ra sau những báo cáo gần đây về việc các máy ATM ở Tehran và các thành phố khác trong tình trạng hết tiền sau khi xung đột bùng nổ khiến người dân rút tiền phòng ngừa.

CBI cho biết không xảy ra sự cố về cơ sở hạ tầng và các máy móc sẽ được bổ sung tiền ngay khi số dư được khôi phục. Cơ quan này cũng đã nâng giới hạn chuyển khoản trên hệ thống liên ngân hàng Paya và Satna để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) phát hành tờ tiền mệnh giá 5 triệu IRR vào tháng 2/2026 và trước đó đã giới thiệu tờ tiền mệnh giá 2 triệu IRR vào tháng 3/2025.

Ngày 1/3, Thống đốc Abdolnaser Hemmati tuyên bố giảm lạm phát là ưu tiên chính sách hàng đầu, đồng thời cảnh báo rằng nếu không đạt được ổn định giá cả bền vững, tăng trưởng năng suất bền vững và tạo việc làm sẽ vẫn nằm ngoài tầm với.

Ông cho biết, lạm phát có lúc đã vượt 60%, với lạm phát bình quân hàng năm trên 45% vào cuối tháng 2.

Iran là thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS, cùng với một số nước gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.﻿

Theo Bne Intellinews﻿