Làm Lamborghini Revuelto từ xe Nissan phế liệu, nhóm YouTuber Quảng Ninh được báo quốc tế ca ngợi: 'Hoàn toàn thuyết phục'

Một nhóm YouTuber Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi biến một chiếc Nissan Maxima (Cefiro) phế liệu thành bản sao Lamborghini Revuelto. Trang tin ô tô quốc tế Carscoops đã dành lời khen cho dự án thủ công này, nhấn mạnh sự sáng tạo và kỹ năng đáng nể của nhóm Nhết TV.

Bản saoLamborghini Revuelto được làm theo tỉ lệ 1:1. Ảnh: Nhết TV

Theo Carscoops, chiếc Maxima đời cũ được tận dụng khung gầm, sau đó toàn bộ phần thân xe được chế tạo lại hoàn toàn. Động cơ V6 nguyên bản bị tháo bỏ, thay vào đó là một bộ khung thép mới được cắt và hàn thủ công. Các đường nét ngoại thất đặc trưng của Revuelto, từ hốc gió, cụm đèn cho đến nếp gấp dọc thân, đều được dựng bằng đất sét rồi phủ sợi thủy tinh để tạo lớp vỏ cứng.

Xe được chế từ chiếc Nissan Maxima bỏ quên từ lâu. Ảnh: Nhết TV

Không chỉ tái hiện ngoại hình, nhóm còn đầu tư cho khoang nội thất. Bảng táp-lô, hầm số và nhiều chi tiết bên trong xe cũng được làm bằng cách tương tự, bắt đầu từ đất sét và hoàn thiện với sợi thủy tinh. Hệ thống treo được điều chỉnh lại để tương thích với khung thép, cho phép chiếc xe có thể vận hành thay vì chỉ mang tính trưng bày.

Thành phẩm cuối cùng đủ thuyết phục để khiến nhiều người nhầm lẫn với Lamborghini thật nếu chỉ nhìn thoáng qua. Carscoops đánh giá đây là một sản phẩm thủ công hiếm có, thể hiện rõ niềm đam mê và sự sáng tạo của những người trẻ Việt Nam.

Bản sao Revuelto được làm tỉ mỉ. Ảnh: Nhết TV

Dĩ nhiên, bản "replica" này không thể so sánh với siêu xe chính hãng về hiệu suất hay độ tinh xảo. Tuy vậy, dự án đã tạo ra nhiều sự chú ý không chỉ trong nước mà còn ở cả truyền thông quốc tế, qua đó cho thấy cộng đồng độ xe Việt đang ngày càng được ghi nhận rộng rãi hơn.

Những siêu phẩm của Nhết TV từng khiến cộng đồng mạng quốc tế trầm trồ. Ảnh: Nhết TV

Ngoài bản sao Lamborghini Revuelto, nhóm Nhết TV còn sở hữu nhiều "siêu phẩm" khác như Bugatti Chiron, Ford Mustang, Pagani Huayra, Koenigsegg Jesko và Ferrari LaFerrari.