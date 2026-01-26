Lâm Khánh Chi được trả hơn 2 tỷ để hát đám cưới, từ chối gấp vì điều kiện đặt ra

Từ khi công khai chuyển giới năm 2012, Lâm Khánh Chi trở thành một trong những nhân vật giải trí thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, giọng ca sinh năm 1977 gây chú ý khi chia sẻ một câu chuyện hậu trường liên quan đến lời mời biểu diễn với mức cát xê khủng.

Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, cô nhận được đề nghị hát tiệc cưới với mức thù lao lên đến hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn từ chối ngay lập tức do đi kèm một điều kiện khiến cô cảm thấy không phù hợp. Cụ thể, người này mong muốn nữ ca sĩ tham gia chuyến du lịch kéo dài 2 ngày riêng tư chỉ có 2 người. Dù mức cát-xê được đưa ra vô cùng hấp dẫn, Lâm Khánh Chi khẳng định cô không thể chấp nhận.

Chia sẻ về quyết định của mình, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết tiền bạc là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cô chia sẻ: "Có người mời show Chi đi hát tiệc cưới, cát-xê hơn 2 tỷ nhưng kèm điều kiện phải đi du lịch 2 ngày cùng họ. Chi xin phép từ chối nhé. Tiền quan trọng thật nhưng giá trị và ranh giới của bản thân còn quan trọng hơn".

Lâm Khánh Chi được trả cát xê hơn 2 tỷ để đi hát tiệc cưới. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã thẳng thừng từ chối vì điều kiện kèm theo phải đi du lịch 2 ngày chỉ có 2 người. Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô được biết tới qua những ca khúc như Sầu thiên thu, Chia xa, Kẻ cắp trái tim... Năm 2012, Lâm Khánh Chi xuất hiện với diện mạo mới sau khi ở ẩn để đi chuyển giới.

Lâm Khánh Chi từng bày tỏ niềm tự hào khi là người chuyển giới. Cô khẳng định đã vượt qua nhiều định kiến, đau thương để sống thật với bản thân. Cô viết: "Tôi là người chuyển giới và tôi tự hào về điều đó. Tôi từng vượt qua định kiến, vượt qua đau thương, và giờ tôi vẫn tiếp tục hành trình làm mẹ – một người mẹ của một cậu con trai mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Bé là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp, để tôi sống tốt, sống tử tế và sống đúng với con người thật của mình.

Đừng ai hỏi tôi có hối hận không. Tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn mạnh mẽ. Biết ơn vì tôi được làm mẹ. Và biết ơn vì tôi vẫn còn cơ hội để yêu thương, để sống thật đẹp với cuộc đời này".

Lâm Khánh Chi từng là giọng ca được yêu thích những năm cuối 1990, đầu 2000. Ảnh: FBNV

Về chuyện đời tư, Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi Phi Hùng kết hôn vào năm 2017. Một năm sau đám cưới, cả hai đón chào con đầu lòng là cậu bé Thiên Long. Đến tháng 12/2021, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay. Trên trang cá nhân, ông xã nữ ca sĩ viết: "Kể từ nay, Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa".

Ca sĩ chuyển giới chia sẻ cô và chồng cũ ly hôn do cả hai bất đồng quan điểm sống chứ không liên quan tới người thứ ba. Cô cho biết ba tháng đầu sau ly hôn là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Khi đó, ca sĩ không ổn định được tâm lý, chỉ có thể nằm một chỗ. Sau khoảng thời gian đau buồn vì hôn nhân đổ vỡ, cô đã lấy lại tinh thần, dồn sức cho công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc con trai.

Tháng 2/2022, Lâm Khánh Chi chính thức công khai chuyện ly hôn chồng kém tuổi. Sau khi đường ai nấy đi, Lâm Khánh Chi đã nhận phần nuôi con trai. Ảnh: FBNV



