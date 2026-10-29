Khi iPhone hoặc iPad bị đánh cắp, người dùng cần kích hoạt chế độ mất và theo dõi vị trí thiết bị để bảo vệ thông tin cá nhân.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, điện thoại và máy tính bảng trở thành kho lưu trữ quan trọng cho nhiều thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh, tài liệu, tài khoản ngân hàng và dữ liệu đăng nhập. Do đó, việc iPhone hoặc iPad bị đánh cắp không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân.

Theo hướng dẫn từ Apple, người dùng cần ưu tiên bảo vệ thiết bị và tài khoản của mình trước khi tìm cách lấy lại tài sản. Một số thao tác bảo mật có thể được thực hiện từ xa, ngay cả khi người dùng không còn quyền truy cập vào thiết bị đáng tin cậy.

Kích hoạt chế độ mất để khóa iPhone, iPad từ xa

Khi phát hiện iPhone hoặc iPad bị đánh cắp, việc đầu tiên cần làm là kích hoạt chế độ “Mất” (Lost Mode) càng sớm càng tốt. Tính năng này sẽ khóa thiết bị bằng mật mã đã thiết lập, ngăn chặn người khác truy cập vào dữ liệu và hạn chế khả năng thay đổi thông tin tài khoản Apple.

Để kích hoạt chế độ này, người dùng chỉ cần truy cập trang web iCloud.com/find, đăng nhập vào tài khoản Apple, chọn mục “Tất cả thiết bị” (All Devices) và tìm kiếm iPhone hoặc iPad bị mất.

Sau đó, chọn “Đánh dấu là bị mất” (Mark as Lost) và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Đặc biệt, Apple không yêu cầu mã xác minh khi đăng nhập vào trang web này, giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng kích hoạt chế độ mất ngay cả khi thiết bị đã bị đánh cắp.

Đối với những iPhone đã bật tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” (Stolen Device Protection), việc tắt chế độ mất sẽ yêu cầu xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID. Điều này có nghĩa là ngay cả khi kẻ gian biết mật mã mở khóa, họ vẫn không thể dễ dàng vô hiệu hóa lớp bảo vệ này.

Apple cũng khuyến cáo người dùng không nên cung cấp số điện thoại hoặc thông tin liên hệ trong thông báo hiển thị trên màn hình nếu xác định thiết bị đã bị đánh cắp. Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc giả mạo danh tính.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên xóa thiết bị khỏi danh sách “Tìm” (Find My). Thao tác này sẽ loại bỏ “Khóa kích hoạt” (Activation Lock), khiến việc xóa dữ liệu và bán lại thiết bị trở nên dễ dàng hơn đối với kẻ gian. Ngay cả khi đã bật “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp”, người dùng vẫn nên kích hoạt chế độ “Mất” vì các biện pháp bảo vệ bổ sung của tính năng này chỉ có hiệu lực trong những khoảng thời gian nhất định.

Xác định vị trí thiết bị và trình báo cơ quan chức năng

Sau khi khóa thiết bị, người dùng có thể theo dõi vị trí của iPhone hoặc iPad thông qua bản đồ trên trang web iCloud.com/find. Khi chọn thiết bị trong danh sách, hệ thống sẽ hiển thị vị trí nếu có dữ liệu định vị.

Tuy nhiên, Apple khuyến cáo người dùng không nên tự ý thu hồi tài sản nếu thiết bị xuất hiện tại một địa điểm lạ hoặc có dấu hiệu bị đánh cắp. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ với cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, nhằm tránh nguy cơ xung đột hoặc mất an toàn.

Khi trình báo, cơ quan chức năng có thể yêu cầu số sê-ri (serial number) của iPhone hoặc iPad. Thông tin này vẫn có thể được tìm thấy ngay cả khi người dùng không còn giữ thiết bị.

Ngoài ra, chủ sở hữu cần thông báo cho nhà mạng về việc điện thoại bị đánh cắp và yêu cầu tạm ngừng dịch vụ đối với thuê bao liên quan. Biện pháp này giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian tiếp tục sử dụng dịch vụ di động gắn với số điện thoại của nạn nhân.

Nếu thiết bị thuộc chương trình bảo hiểm hoặc gói dịch vụ có quyền lợi bảo vệ trước mất cắp, người dùng nên liên hệ với đơn vị cung cấp để tìm hiểu thủ tục yêu cầu bồi thường.

Apple cũng lưu ý về một tình huống đặc biệt: nếu tính năng Stolen Device Protection đang hoạt động và có người cố gắng thay đổi mật khẩu tài khoản Apple tại một địa điểm không quen thuộc, iPhone có thể không xuất hiện trên bản đồ iCloud.com/find. Tuy nhiên, chủ sở hữu vẫn có thể đánh dấu thiết bị là bị mất để khóa máy.

Cuối cùng, người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn thông báo đã tìm thấy iPhone, cuộc gọi giả danh bộ phận hỗ trợ hoặc các đường dẫn yêu cầu đăng nhập tài khoản. Apple khẳng định rằng hãng sẽ không chủ động liên hệ để thông báo rằng iPhone hoặc iPad bị mất đã được tìm thấy.

Xóa dữ liệu từ xa và kiểm tra bảo mật tài khoản Apple

Trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp tìm kiếm nhưng vẫn không thể thu hồi thiết bị, người dùng nên xem xét việc xóa dữ liệu từ xa để bảo vệ thông tin cá nhân. Thao tác này có thể thực hiện thông qua ứng dụng Find My trên một thiết bị Apple khác hoặc tại trang web iCloud.com/find.

Tuy nhiên, Apple cảnh báo rằng việc xóa dữ liệu là không thể hoàn tác, vì vậy người dùng chỉ nên thực hiện sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng các phương án tìm lại thiết bị.

Đối với iPhone chạy iOS 15 trở lên hoặc iPad sử dụng iPadOS 15 trở lên, người dùng vẫn có thể định vị thiết bị bằng Find My ngay cả sau khi đã xóa dữ liệu từ xa. Điều quan trọng là không nên xóa thiết bị khỏi Find My, ngay cả khi dữ liệu đã được xóa hoàn toàn. Việc giữ Activation Lock sẽ giúp hạn chế khả năng kẻ gian kích hoạt và bán lại sản phẩm.

Bên cạnh việc bảo vệ thiết bị, người dùng cần kiểm tra tài khoản Apple trên một thiết bị đáng tin cậy khác, chẳng hạn như iPad hoặc máy Mac đang đăng nhập cùng tài khoản. Trong phần Cài đặt (Settings) hoặc Cài đặt hệ thống (System Settings), người dùng nên chọn tên tài khoản để xem danh sách thiết bị liên kết.

Apple cho biết, người dùng có thể gỡ bỏ thiết bị bị đánh cắp khỏi danh sách tài khoản mà không cần xóa thiết bị khỏi Find My. Đồng thời, cần kiểm tra và loại bỏ những thiết bị lạ hoặc không do chủ tài khoản thêm vào.

Tiếp theo, người dùng nên truy cập mục Đăng nhập và bảo mật (Sign-In & Security) để rà soát địa chỉ email, số điện thoại liên kết cùng các phương thức khôi phục tài khoản. Nếu phát hiện bất kỳ thay đổi nào bất thường hoặc thông tin không do mình thiết lập, người dùng cần cập nhật lại và đổi mật khẩu tài khoản Apple.

Đối với những iPhone được bảo vệ bởi chương trình AppleCare+ với Theft and Loss, chủ sở hữu có thể gửi yêu cầu thay thế thiết bị theo điều kiện của chương trình.

Trong mọi trường hợp, người dùng tuyệt đối không nên chia sẻ mật mã mở khóa, mật khẩu tài khoản hoặc mã xác minh với bất kỳ ai, kể cả những người tự nhận là nhân viên hỗ trợ của Apple. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh thiệt hại tiếp diễn sau khi thiết bị bị đánh cắp.