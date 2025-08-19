HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lâm Đồng: Truy bắt 3 kẻ trộm đi ô tô gắn biển số giả

Trường Nguyên |

Tổ CSGT của tỉnh Lâm Đồng truy đuổi hơn 30 km để bắt giữ nhóm trộm cắp đi ô tố gắn biển số giả.

Ngày 19-8, Tổ CSGT số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Thành (44 tuổi; ngụ xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).

Lâm Đồng: Truy bắt 3 kẻ trộm ô tô gắn biển số giả sau cuộc rượt đuổi kịch tính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chặn bắt 3 kẻ trộm đi trên ô tô gắn biển số giả.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ CSGT số 8 phát hiện một ô tô gắn biển số 72A-253.76, chở Thành, Mạnh và Hưng di chuyển trên đường, có dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe thì những người này tăng tốc bỏ chạy. Chiếc ô tô vượt 2 chốt kiểm soát và va chạm với 2 xe máy nhưng may mắn không ai bị thương.

Các chiến sĩ CSGT truy đuổi trên đoạn đường dài khoảng 30 km. Khi đến chân đèo Con Ó (Tỉnh lộ 725, xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng), Tổ CSGT phối hợp với công an địa phương khống chế, bắt giữ được cả 3 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thành, Mạnh và Hưng đã gây ra nhiều vụ trộm trước đó, còn chiếc ô tô nhóm này đi được gắn biển số giả.

