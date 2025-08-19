Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản do nhóm người Trung Quốc thực hiện.

Khoảng 15h ngày 16/8, chị L.T.T.Tr. (SN 2000) cùng bạn trai trở về nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Về đến nhà, cả hai phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị bị mất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng gồm tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Một trong 3 đối tượng đột nhập nhà chị Tr. và trộm cắp tài sản. (Ảnh: C.A)

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, truy xét.

Chỉ sau 6 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện và phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc gồm: Xia Feiyang (SN 2006, hộ chiếu EQ2495100) và Zhang Haoran (SN 2008, hộ chiếu EQ2524490) khi đang trên đường ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận cùng với Wang Meng (SN 1990, hộ chiếu E73676063, quốc tịch Trung Quốc) đã bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm với kế hoạch tinh vi, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang truy bắt đối tượng Wang Meng.



