Lâm Đồng: Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong lúc rạng sáng

Châu Tỉnh |

Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường sắt qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng), một nhân viên tuần đường đã bị tàu hỏa tông

Trưa 1-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại lý trình km1566 (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nhân viên đường sắt tử vong.

Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong trên tuyến Bắc – Nam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nhân viên tuần đường tử vong tại chỗ. Ảnh: DT

Vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa ga Hàm Cường Tây và ga Suối Vận. Thời điểm trên, tàu hàng HH7 lưu thông theo hướng Bắc – Nam khi đến khu vực này đã tông vào anh L.Đ.H. (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, anh H. là nhân viên tuần đường đường sắt đang làm nhiệm vụ. Cú tông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, tàu hàng dừng lại để lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình. Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt ngay sau đó để bảo vệ hiện trường.

Cách vị trí trên khoảng 15 km, vào ngày 7-2 vừa qua cũng xảy ra vụ tàu SE2 tông tử vong một nhân viên tuần đường sắt.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
