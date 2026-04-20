HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể nam giới có nhiều hình xăm gần hồ Tuyền Lâm

Nhất Đăng |

Thi thể nam giới được phát hiện trong rừng gần hồ Tuyền Lâm đang trong quá trình phân huỷ, nạn nhân có một số hình xăm trên tay và lưng.

Ngày 20-4, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông được phát hiện trong rừng phòng hộ gần khu vực hồ Tuyền Lâm.

Phát hiện thi thể nam giới, có nhiều hình xăm gần hồ Tuyền Lâm - Ảnh 1.

Một góc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 18-4, một số người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy ở khu vực rừng gần hồ Tuyền Lâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong khoảng gần 1 tháng, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nhận diện ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,6 – 1,65 m, tóc ngắn, có răng khểnh; trên người có hình xăm ở tay phải và lưng nhưng nhìn không rõ do bề mặt da đang phân huỷ.

Xung quanh hiện trường có một số vật dụng gồm ba lô màu xám hiệu Camel; sạc dự phòng hiệu Bonne; bình nước giữ nhiệt hiệu Lock & Lock; quần jean màu xanh đen; giày nam hiệu Camel; điện thoại màu xanh hiệu Samsung A24. Do thi thể đang phân hủy nặng nên khó khăn trong việc nhận dạng.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát thông tin tìm người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra.

Tags

thi thể nam giới

Công an tỉnh Lâm Đồng

Công an phường Xuân Hương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại