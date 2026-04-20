Ngày 20-4, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông được phát hiện trong rừng phòng hộ gần khu vực hồ Tuyền Lâm.



Một góc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 18-4, một số người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy ở khu vực rừng gần hồ Tuyền Lâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong khoảng gần 1 tháng, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nhận diện ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,6 – 1,65 m, tóc ngắn, có răng khểnh; trên người có hình xăm ở tay phải và lưng nhưng nhìn không rõ do bề mặt da đang phân huỷ.

Xung quanh hiện trường có một số vật dụng gồm ba lô màu xám hiệu Camel; sạc dự phòng hiệu Bonne; bình nước giữ nhiệt hiệu Lock & Lock; quần jean màu xanh đen; giày nam hiệu Camel; điện thoại màu xanh hiệu Samsung A24. Do thi thể đang phân hủy nặng nên khó khăn trong việc nhận dạng.



Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát thông tin tìm người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra.