Lâm Đồng: Đề nghị kỷ luật cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 7-12, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng có thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 2, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Một điểm khai thác sét của Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên trước đây. Ảnh: L.K.

Cụ thể, ông Phong trong thời gian từ tháng 11-2021 đến 12-2021 là Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên – đã vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, chỉ đạo doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.

Đối với ông Nguyễn Văn Đức – từng Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, sau đó tỉnh Lâm Đồng có quyết định điều động, chuyển công tác ông Đức về xã vào tháng 6-2025.

Trong thời gian giữ chức Phó trưởng phòng, sau đó là Trưởng phòng Quản lý khoáng sản (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũ), ông Đức đã thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt giam đối với ông Phong về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên"; khởi tố ông Đức về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định vi phạm của ông Phong gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Vi phạm của ông Đức gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng nơi công tác.

Căn cứ quy định, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Phong bằng hình thức Khai trừ; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đức theo quy định.