Theo Nghị quyết mới nhất vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 10, chính sách thuế thu nhập cá nhân sẽ có sự điều chỉnh lớn từ ngày 1/1/2026. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng. Đây là mức tăng đáng kể so với con số 4,4 triệu đồng hiện hành, giúp người làm công ăn lương giữ lại được phần lớn thu nhập thực tế để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa nếu hồ sơ thuế của bạn đã ghi nhận đầy đủ số lượng người phụ thuộc. Theo quy định của Bộ Tài chính, một người nộp thuế có thể đăng ký giảm trừ cho nhiều người phụ thuộc (như bố mẹ, con cái, vợ chồng...) miễn là đáp ứng đủ các điều kiện về thu nhập và quan hệ nhân thân. Ví dụ, một người con chỉ có thể giảm trừ cho một bố hoặc mẹ, nhưng ngược lại, bố mẹ có thể đăng ký giảm trừ cho tất cả các con nếu đủ điều kiện.

Để tránh tình trạng "quên" đăng ký hoặc hồ sơ bị thất lạc, người dân nên chủ động sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra. Quy trình này hiện đã được đơn giản hóa tối đa nhờ sự liên thông dữ liệu quốc gia. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn đăng nhập bằng VNeID và xác thực qua ứng dụng định danh quốc gia. Tại màn hình trang chủ, tính năng "Tra cứu thông tin người phụ thuộc" sẽ cho ra kết quả chi tiết về danh sách những người đang được tính giảm trừ.

Cách kiểm tra thông tin người phụ thuộc trên eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Etax Mobile

Bước 2: Chọn menu Đăng ký thuế-> Tra cứu thông tin người phụ thuộc.

Hệ thống hiển thị màn “Tra cứu người phụ thuộc” với các điểu kiện tra cứu:

- Mã số thuế: Hiển thị mặc định MST đăng nhập, không cho sửa.

Bước 3: Click [Tra cứu]

Hệ thống hiển thị danh sách thông tin người phụ thuộc gắn với người nộp thuế.

Bước 4: NNT nhấn vào 1 dòng thông tin của một người phụ thuộc hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của người phụ thuộc:

- Mã số thuế người phụ thuộc

- Tên người phụ thuộc

- Ngày cấp: Hiển thị ngày cấp mã số thuế người phụ thuộc

- Ngày sinh người phụ thuộc: Hiển thị ngày sinh người phụ thuộc

- Quan hệ với người phụ thuộc: Hiển thị quan hệ với người phụ thuộc

- Thông tin giảm trừ:

+ STT: Tự động tăng dần.

+ Giảm trừ từ tháng: Hiển thị thời gian giảm trừ từ tháng.

+ Giảm trừ đến tháng: Hiển thị thời gian giảm trừ đến tháng.

+ Đơn vị/CQT nơi NNT đăng ký giảm trừ: Hiển thị thông tin đơn vị hoặc CQT nơi NNT thực hiện đăng ký giảm trừ.

Trong trường hợp kết quả trả về không hiển thị đủ số lượng người thân mà bạn đang nuôi dưỡng, hãy nhanh chóng thực hiện thủ tục bổ sung thông qua đơn vị chi trả thu nhập (công ty nơi làm việc). Việc chủ động rà soát này không chỉ giúp bạn tuân thủ đúng pháp luật mà còn là cách thiết thực nhất để bảo vệ túi tiền của mình trước những thay đổi về chính sách thuế trong tương lai gần.