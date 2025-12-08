Khen thì lắm mà chê cũng nhiều, vậy tại sao ra cửa hàng "cứ 3 người lại có 1 người" mua điện thoại Samsung?

Ngày nay có vô số nhà sản xuất điện thoại Android trên thị trường. Theo Counterpoint Research, có tới hơn 140 thương hiệu được ghi nhận trong các báo cáo.

Tuy nhiên, bất chấp vô vàn lựa chọn đó, Samsung vẫn giữ ngôi vương không thể tranh cãi trong thế giới Android. Thị phần toàn cầu của hãng trong nhóm các nhà sản xuất Android vượt mức 30%. Nói cách khác, gần như cứ ba người mua điện thoại Android thì có một người chọn Samsung.

Vậy làm thế nào mà trong một thị trường "trăm hoa đua nở", một công ty duy nhất lại có thể chiếm lĩnh gần một phần ba thị phần? Phải chăng điện thoại Samsung thực sự tốt hơn hẳn? Chiến lược kinh doanh của họ vượt trội hơn? Hay là sự kết hợp của cả hai?

Dưới đây là 7 lý do tại sao Samsung là "vua" của Android — và tại sao vị thế đó khó có thể thay đổi trong tương lai gần.

1. Đỉnh cao của đổi mới sáng tạo

Samsung không ngần ngại phá vỡ các giới hạn công nghệ và đã đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của ngành công nghiệp smartphone. Công ty liên tục định hình các danh mục sản phẩm mới và thúc đẩy hiệu suất của các linh kiện cốt lõi, nhờ vào nguồn lực nghiên cứu và phát triển khổng lồ.

Ví dụ kinh điển nhất là sự ra đời của dòng "phablet" với chiếc Galaxy Note đời đầu. Thời điểm đó, nhiều người tiêu dùng cũng như giới báo chí đã cười nhạo kích thước "quá khổ" 5.3 inch của nó, nhưng hóa ra đó lại là một quyết định đúng đắn.

Thành công của dòng Note đã chứng minh rằng khách hàng có nhu cầu về màn hình lớn, và ngày nay, hầu hết các mẫu điện thoại đều sở hữu tấm nền lớn hơn nhiều so với chiếc Note nguyên bản.

Nói về màn hình, Samsung là một trong những nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực này và nắm giữ bí quyết tạo ra những tấm nền AMOLED xuất sắc — một lợi thế cạnh tranh cực lớn. Ngay cả iPhone của Apple và thiết bị từ nhiều đối thủ khác cũng phải sử dụng tấm nền của họ.

Tiếp đến là điện thoại gập. Dù Samsung có thể không phải là hãng đầu tiên công bố điện thoại gập, nhưng họ là một trong những đơn vị cam kết sớm nhất với lĩnh vực này và có thể nói là đang làm tốt nhất hiện nay. Dòng Galaxy Z Fold và Z Flip là những thiết bị có độ hoàn thiện cao dành cho những ai tìm kiếm một hình thức thực sự khác biệt, giúp Samsung khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong phân khúc cao cấp này.

Quan trọng hơn, Samsung không giống đa số các hãng điện thoại khác thường thuê ngoài hầu hết quy trình sản xuất. Samsung tự sản xuất rất nhiều linh kiện "cây nhà lá vườn", từ màn hình đến chip nhớ và vi xử lý Exynos. Tất cả những điều này cộng lại tạo nên tín hiệu rõ ràng về chất lượng và sự tin cậy đối với người tiêu dùng.

Việc kiểm soát toàn diện chuỗi cung ứng mang lại cho người dùng sự an tâm rằng họ đang mua một sản phẩm chất lượng cao, tích hợp công nghệ mới nhất, từ đó củng cố niềm tin vào thương hiệu.

2. Trải nghiệm phần mềm tuyệt vời

Phần mềm có thể quyết định sự thành bại của một chiếc smartphone, và Samsung đang nằm trong top đầu ở lĩnh vực này. Mặc dù các phiên bản giao diện Android cũ của hãng còn nhiều thiếu sót, nhưng One UI hiện nay được đánh giá là một trong những trải nghiệm tốt nhất bạn có thể tìm thấy trên Android. Nó sạch sẽ, tinh tế và luôn mượt mà trên toàn bộ dải sản phẩm của hãng — mặc dù vẫn còn tồn tại một chút bloatware (phần mềm rác cài sẵn).

One UI được tích hợp nhiều tính năng độc đáo thu hút người dùng và giữ chân họ ở lại với thương hiệu. Có thể kể đến DeX cho trải nghiệm máy tính để bàn thực thụ, Secure Folder để bảo mật hình ảnh và tập tin, Knox để tăng cường an ninh, và Good Lock cho khả năng tùy biến sâu.

Ngoài ra còn có Galaxy AI, mang đến hàng loạt tính năng hữu ích cho các dòng máy Samsung tương thích. Ngay cả những tính năng nhỏ cũng quan trọng với người dùng, như cách sắp xếp widget hay ứng dụng báo thức vượt trội.

Tiếp đến là vấn đề cập nhật. Samsung cung cấp tới 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật cho các dòng flagship và hầu hết các dòng tầm trung phổ biến. Ngay cả các dòng điện thoại giá rẻ như Galaxy A-series cũng nhận được 6 năm nâng cấp Android. Chỉ có Google mới sánh được với cam kết này, trong khi các nhà sản xuất Android khác vẫn còn bị bỏ lại khá xa.

Giao diện tuyệt vời cùng cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng và là tín hiệu cho thấy điện thoại Samsung được chế tạo để sử dụng lâu bền.

3. Phủ sóng mọi phân khúc giá

Chiến lược kinh doanh của Samsung rất khác biệt so với các công ty như Apple và Google. Samsung tập trung vào số lượng, cung cấp thiết bị ở gần như mọi phân khúc giá. Dù ngân sách của bạn là 200 USD, 2.000 USD hay bất kỳ mức nào ở giữa, luôn có một chiếc điện thoại Samsung dành cho bạn.

Việc phục vụ mọi phân khúc giá cho phép Samsung bán được nhiều hàng hơn hẳn so với một số đối thủ lớn nhất. Ví dụ, chiếc điện thoại rẻ nhất của Google có giá khởi điểm khoảng 500 USD và công ty này chỉ ra mắt vài thiết bị mỗi năm. Ngược lại, Samsung tung ra hàng chục mẫu điện thoại mới hàng năm.

Chiến lược này cũng cho phép Samsung nhắm mục tiêu hiệu quả vào các khu vực khác nhau dựa trên nhu cầu. Điện thoại giá rẻ và tầm trung đặc biệt phổ biến ở một số khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, trong khi các mẫu đắt tiền hơn thống trị ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Việc sở hữu nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm cũng tạo ra một lộ trình nâng cấp liền mạch. Một người bắt đầu với chiếc điện thoại Samsung giá rẻ có thể dần nâng cấp lên mẫu cao cấp hơn mà không mất đi quyền truy cập vào các tính năng quen thuộc của One UI.

4. Ngân sách Marketing khổng lồ

Chúng ta đều thích nghĩ rằng mình "miễn nhiễm" với quảng cáo, nhưng thực tế thì sao? Chúng ta có xu hướng ưu tiên những gì quen thuộc, và điện thoại Samsung hoàn toàn nằm trong nhóm này nhờ vào lịch sử lâu đời và ngân sách marketing khổng lồ, hiệu quả.

Vì Samsung bán chạy hơn mọi đối thủ và có lẽ sở hữu biên lợi nhuận cao hơn nhờ quy trình sản xuất khép kín, họ có ngân sách marketing cực lớn, cho phép thương hiệu xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Từ quảng cáo trên TV, trực tuyến đến các khoản tài trợ thể thao toàn cầu, Samsung có độ phủ sóng rộng khắp. Họ rất thích hợp tác với các diễn viên, ca sĩ và vận động viên nổi tiếng để tăng thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm, bởi người tiêu dùng thường bị thu hút bởi những thứ gắn liền với thần tượng của họ.

Ngoài quảng cáo, sự nổi bật vượt trội của Samsung biến họ thành "bạn thân" của các nhà bán lẻ. Công ty thường giành được các khu vực riêng biệt, chuyên dụng tại các chuỗi siêu thị điện máy và cửa hàng để trưng bày tất cả các thiết bị mới nhất.

Quan trọng hơn, các nhà bán lẻ và nhà mạng di động cũng thích đặt Samsung ở vị trí trung tâm trong các quảng cáo của riêng họ — như những tờ rơi khuyến mãi gửi về tận nhà bạn — đơn giản vì đó là mặt hàng họ bán chạy nhất.

5. Mạng lưới phân phối toàn cầu

Để bán được khối lượng sản phẩm khổng lồ, bạn cần phải có một mạng lưới phân phối thực sự mang tính toàn cầu.

Bị đổ lỗi là nguyên nhân vụ cháy ở Hong Kong, thứ này hóa ra ẩn chứa nhiều "huyền cơ" hơn chúng ta nghĩ Ai đó có thể chê giàn giáo tre ở Hong Kong là lạc hậu, nhưng đây là các kỹ thuật đã có từ hàng ngàn năm và được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Samsung đã xây dựng mạng lưới phân phối của mình trong nhiều thập kỷ và có lợi thế rõ ràng so với hầu hết các đối thủ. Ví dụ, bạn có thể mua điện thoại Samsung từ bất kỳ nhà mạng lớn nào tại Mỹ — một trong những thị trường điện thoại lớn nhất thế giới — nhưng bạn sẽ không tìm thấy bóng dáng của điện thoại Xiaomi hay OPPO.

Nếu không có độ phủ sóng thích hợp, các công ty không thể mong đợi doanh số bùng nổ. Samsung có đối tác ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, tạo ra lợi thế rõ rệt so với hàng tá thương hiệu nhỏ hơn chỉ có thể dựa vào bán hàng trực tuyến và một vài đối tác bán lẻ/nhà mạng lẻ tẻ.

6. Danh tiếng có một không hai

Samsung là một "lão làng" trong cuộc chơi này. Họ công bố chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1988, trong khi thiết bị Android đầu tiên ra mắt năm 2009. Nhưng lịch sử của công ty còn kéo dài xa hơn thế — tận năm 1938.

Công ty đã có rất nhiều thời gian để xây dựng danh tiếng vững chắc, và họ làm điều đó bằng cách tạo ra các sản phẩm chất lượng cao — không chỉ riêng smartphone — và liên tục đổi mới trong lĩnh vực công nghệ.

Thương hiệu Samsung đã neo chặt trong tâm trí người tiêu dùng như một cái tên uy tín, đáng tin cậy, và ở một mức độ nào đó, là cao cấp. Tất nhiên, vẫn có những sự cố dọc đường, như thảm họa Note 7, nhưng dường như nó không gây ra nhiều thiệt hại lâu dài cho Samsung.

Các dòng điện thoại cao cấp của hãng thường đắt hơn so với các thương hiệu Android khác, và mọi người sẵn sàng trả thêm tiền vì cái tên Samsung mang lại sức nặng.

Có một cảm nhận về chất lượng và sự đẳng cấp giúp phân biệt Samsung với nhiều đối thủ cạnh tranh — ngay cả khi cảm nhận đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác.

Lấy dòng Galaxy S làm ví dụ. Nó được tôn trọng và có độ nhận diện cao hơn nhiều so với các dòng flagship từ Xiaomi, Motorola hay OnePlus. Nó được xem là cao cấp và đáng khao khát, thu hút những người tiêu dùng coi trọng thiết bị điện tử như một sự phản chiếu đẳng cấp và gu thẩm mỹ của bản thân.

7. Lợi thế từ yếu tố địa lý

Mỗi quốc gia đều có danh tiếng riêng biệt khi nói đến kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Đối với nhiều người tiêu dùng ở phương Tây và các thị trường phát triển, một sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia như Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả Hàn Quốc được xem là có giá trị cao hơn so với sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc.

Khoảng cách về nhận thức này tạo ra một lợi thế mạnh mẽ cho Samsung. Rất nhiều người vẫn e ngại khi mua điện thoại từ thương hiệu Trung Quốc, vì nỗi lo về chất lượng kém hoặc bảo mật dữ liệu thường xuất hiện ngay trong đầu họ. Tâm lý này tồn tại dai dẳng dù thực tế nhiều thiết bị, bao gồm cả iPhone của Apple, đều được lắp ráp vật lý tại Trung Quốc, nhưng dường như nguồn gốc thương hiệu mới là điều người mua quan tâm nhất.

Liệu ai có thể lật đổ Samsung?

Theo Android Authority, khó có thể đưa ra câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này, nhưng Samsung sẽ vẫn là vua của Android trong một thời gian khá dài nữa. Điều đó không có nghĩa là họ tốt hơn hẳn các hãng điện thoại khác về mọi mặt. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các dòng điện thoại đối thủ hiện nay không quá lớn, với nhiều mẫu chia sẻ thông số kỹ thuật và tính năng tương tự nhau.

Chúng ta thấy sự khác biệt lớn hơn nằm ở trải nghiệm phần mềm — bao gồm cả AI — và hỗ trợ phần mềm, những lĩnh vực mà Samsung rất khó bị đánh bại.