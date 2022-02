Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một gia đình họ Trương ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. May mắn là cả ba người gồm cặp vợ chồng trẻ và cô con gái nhỏ đều đã qua cơn nguy kịch nhưng người vợ vẫn đang phải thở oxy điều trị trong bệnh viện. Nguyên nhân của vụ tai nạn đáng tiếc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của dân mạng vì bất kỳ nhà nào cũng có thể trở thành nạn nhân nếu không cẩn thận.



Cả nhà 3 người nhập viện ngay sau bữa thịt nướng

Anh Trương cho biết hôm đó gia đình quyết định làm một bữa thịt nướng linh đình để "ấm bụng" và tạm biệt năm cũ. Như mọi khi, anh nướng thịt ở ngoài sân bằng than. Nhưng vì trời quá lạnh, vợ chồng anh quyết định đem bếp nướng than vào trong phòng. Khi ăn uống xong xuôi, anh vẫn để bã than trong phòng ngủ để tận dụng giữ ấm. Thế nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau, khi cả nhà đang nằm xem tivi quây quần thì chị Trương thấy chóng mặt dữ dội và buồn nôn. Người chồng và đứa con gái cũng bị triệu chứng tương tự và họ bắt xe đến ngay bệnh viện cấp cứu.



Mọi người đem bếp vào trong nhà để sưởi cho ấm

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết cả 3 người đều bị ngộ độc khí carbon monoxide từ bếp than. Carbon monoxide là khí độc không mùi, không thể thấy hoặc ngửi được và khí này có thể giết người trong vài phút. Carbon monoxide được tạo ra khi bất cứ chất đốt nào như khí đốt (ga), dầu nhớt, dầu lửa, củi, hoặc than được đốt lên. Vì để bếp than trong không gian kín một thời gian dài, anh Trương đã vô tình đầu độc cả nhà mà không biết. Rất may mắn là lúc đó cửa sổ trong nhà vẫn mở nên khí độc không quá nồng nặc và không xảy ra hậu quả nghiêm trọng với cả gia đình trẻ.



Hình ảnh anh Trương trong bệnh viện sau khi bị ngộ độc khí than

Anh Trương cho biết mình rất hối hận nên muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để cảnh báo mọi người không nên đốt lửa trong nhà để tránh tai nạn. Nhiều cư dân mạng cũng giật mình vì trước đây cũng chưa hề biết đến kiến thức này, dù rất quen thuộc:



"Vào mùa đông, nghiêm cấm dùng lửa than trong không gian kín và nhỏ. Khi bạn đốt than và nướng trong bếp, dù có bật máy hút mùi nhưng vẫn sẽ bị nhiễm độc", một người dùng mạng bình luận.

Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc công bố, hằng năm ở nước này có khoảng trung bình 6.000 người bị ngộ độc carbon monoxide cấp tính, trong đó có hơn 200 người tử vong.

Nguồn: Sina

https://kenh14.vn/lam-bua-thit-nuong-nhau-tet-ca-nha-nhap-vien-vi-ngo-doc-nhung-khong-phai-do-do-an-ma-tu-than-o-cho-khong-ai-ngo-den-nay-20220202154120937.chn