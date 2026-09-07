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Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette

Gia Linh (ảnh BTC cung cấp)
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Lâm Bảo Châu xuất hiện đẹp trai như "tổng tài" trong phim ngôn tình với tạo hình chú rể tại "The Thread of Legacy" - Private Fashion Show diễn ra ngày 6/9 tại Hà Nội.

"The Thread of Legacy" diễn ra trong khuôn khổ triển lãm cưới "Written for Two" do Fairmont Hanoi tổ chức trong ngày 5 và 6/9, giới thiệu gần 50 thiết kế của NTK Văn Hoàn. Anh là thế hệ thứ ba của nhà may lâu đời Văn Hùng Tailor, cũng là người thực hiện toàn bộ trang phục của "MC quốc dân" Anh Tuấn trong 2 mùa show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Khách mời của chương trình gồm MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang...

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 1.

NTK Văn Hoài (đứng thứ 4 từ trái sang) bên dàn nghệ sĩ: Dương Trường Giang, Vũ Hạnh Nguyên, MC Anh Tuấn, Lâm Bảo Châu...

Fashionisto Thuận Nguyễn trình diễn với tư cách khách mời danh dự, trưng trổ những bộ suit cổ điển đầy lịch lãm. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu xuất hiện ở vị trí vedette với một thiết kế cách điệu phóng khoáng, đại diện cho làn gió mới trong hành trình cưới của người đàn ông hiện đại.

Màn trình diễn của Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn tạo nên một màn đối thoại thú vị về thời trang nam. Sự khác biệt về tuổi đời, phong cách và cách tiếp cận trang phục khiến hai diện mạo đứng cạnh nhau không tạo cảm giác đối lập mà bổ trợ như một cuộc giao thoa giữa những giá trị đã làm nên sức sống của vest nam và cách thế hệ mới đang diễn giải lại chúng. Một bên là sự trang trọng của khoảnh khắc quan trọng nhất, một bên là tinh thần cá nhân hóa trong cách mặc Âu phục.

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 2.

Lâm Bảo Châu điển trai trong trang phục chú rể.

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 3.

Fashionisto Thuận Nguyễn lịch lãm.

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 4.

Cả hai cùng xuất hiện ở vị trí cuối show.

Nếu Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn là những điểm nhấn trên sàn diễn thì gần 50 thiết kế của NTK Văn Hoàn đã tạo thành câu chuyện của "The Thread of Legacy". Bộ sưu tập không đi theo cách trình diễn những bộ suit riêng lẻ mà được xây dựng theo từng thời điểm trong hành trình cưới của một chú rể hiện đại từ lúc chuẩn bị trước nghi lễ, lễ ăn hỏi, tiệc ngoài trời đến tiệc chính và cuối cùng là after party.

Hành trình của bộ sưu tập bắt đầu từ những chiếc áo choàng dành cho thời điểm chú rể chuẩn bị trước nghi lễ. Sau đó, những chiếc áo khoác lấy cảm hứng từ áo dài xuất hiện cho ngày ăn hỏi.

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 5.

Bộ sưu tập của NTK Văn Hoài gồm 50 thiết kế.

Ở những tiệc thề nguyện hoặc đám cưới thân mật ngoài trời, bộ sưu tập chuyển sang những thiết kế sử dụng chất liệu wool-linen. Len pha đũi đem đến cảm giác nhẹ và tự nhiên hơn so với những chất liệu thường gắn với suit, phù hợp với những không gian có tính thân mật và phóng khoáng hơn. Từ đó, mức độ trang trọng được đẩy lên cao nhất với những bộ tuxedo dành cho tiệc chính.

Ở after party đưa bộ sưu tập sang một trạng thái trẻ trung hơn. Chú rể lúc này không còn cần duy trì hoàn toàn những quy tắc của trang phục formal mà có thể lựa chọn diện mạo năng động, thoải mái hơn để tiếp tục cuộc vui.

Lâm Bảo Châu làm chú rể, xuất hiện ở vị trí vedette - Ảnh 6.

NTK Văn Hoàn xuất hiện trong sự cổ vũ của giới mộ điệu.

Theo NTK Văn Hoàn, sự thay đổi trong cách đầu tư cho hình ảnh của chú rể cũng đang tác động trực tiếp tới thời trang cưới. Nếu trước đây cô dâu thường được chăm chút nhiều hơn trong các bộ ảnh thì ngày nay chú rể cũng được quan tâm về tóc, makeup, styling và đặc biệt là trang phục. Những chi tiết tưởng nhỏ như màu tất, giày, độ rộng của sơ mi hay cách thắt cravat đều có thể ảnh hưởng đến tổng thể hình ảnh của lễ cưới.

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lâm bảo châu

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Văn Hoàn

Thuận Nguyễn

Anh Tuấn

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