Làm ăn phá sản, người đàn ông chuyển sang chạy ship kiếm tiền tỷ: Nền tảng phải có động thái đặc biệt

Wan Denghui, 37 tuổi, sống tại Tiên Đào (Trung Quốc), từng có cuộc sống khá giả với thu nhập khoảng 500.000 NDT mỗi năm nhờ kinh doanh nhà hàng lẩu và cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động kinh doanh không như kỳ vọng đã khiến anh rơi vào cảnh phá sản, gánh khoản nợ lên tới hàng triệu NDT.

Đến tháng 4/2024, Wan quyết định bắt đầu lại từ đầu với công việc giao đồ ăn. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng đây gần như là lựa chọn duy nhất giúp mình đạt mức thu nhập khoảng 30.000 NDT mỗi tháng.

Với mục tiêu trả nợ nhanh nhất có thể, người đàn ông này làm việc gần như không nghỉ, duy trì cường độ 14-16 tiếng mỗi ngày, suốt 365 ngày trong năm. Trên trang cá nhân, anh tự gọi mình là “ông hoàng cày cuốc” để nói về nhịp sống khắc nghiệt đó.

Nhờ sự kiên trì, chỉ trong năm đầu tiên, Wan đã kiếm được 223.000 NDT. Sau gần hai năm, anh dành dụm để trả được khoảng 400.000 NDT (tương đương 1,5 tỷ VNĐ) tiền nợ.

Khối lượng công việc khổng lồ của anh cũng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, khi không ít người nghi ngờ câu chuyện được dựng lên nhằm thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, đại diện nền tảng giao đồ ăn Meituan sau đó đã xác nhận thông tin là có thật. Theo dữ liệu từ nền tảng này, trong 714 ngày làm việc, Wan Denghui đã hoàn thành tổng cộng 47.393 đơn hàng và thu về hơn 65.000 USD – con số phản ánh rõ cường độ lao động gần như không ngừng nghỉ của anh.

Dù thế, dữ liệu từ hệ thống của nền tảng cũng cho thấy Wan nhiều lần bị buộc phải ngừng làm việc. Cụ thể, kể từ tháng 12/2024, anh đã bị cưỡng chế thoát khỏi ứng dụng tới 240 lần. Đây là một phần của cơ chế “chống mệt mỏi” mà nền tảng áp dụng: hệ thống sẽ tự động cảnh báo khi tài xế làm việc liên tục 8 tiếng và khóa chức năng nhận đơn nếu chạm ngưỡng 12 tiếng mỗi ngày.

Ban đầu, Wan không đồng tình với quy định này. Anh cho rằng việc bị kiểm soát thời gian làm việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kiếm tiền trả nợ. Theo chia sẻ từ trạm trưởng quản lý, nam tài xế thường xuyên phớt lờ các khuyến nghị nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau một thời gian, Wan dần thay đổi quan điểm. Anh thừa nhận chính những lúc bị ứng dụng “ngắt kết nối” lại trở thành khoảng nghỉ hiếm hoi để ăn uống và chợp mắt sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, trường hợp của Wan phản ánh xu hướng chung trong ngành giao hàng. Báo cáo về thực trạng nghề giao đồ ăn năm 2025 do Đại học Chiết Giang công bố cho thấy khoảng một phần ba tài xế tham gia lĩnh vực này với mục tiêu kiếm tiền nhanh, thường để giải quyết nợ nần, mua nhà hoặc trang trải cuộc sống gia đình.

Từ góc nhìn nghiên cứu lao động, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng thời gian làm việc của tài xế phần lớn do họ tự quyết định. Vì vậy, các nền tảng công nghệ cần xây dựng thuật toán cân bằng hơn: vừa hạn chế tình trạng làm việc quá sức để đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn nhu cầu mưu sinh chính đáng của người lao động.

(Theo QQ)