Lái xe máy đi gặp "bạn gái online", thanh niên 18 tuổi bị lạc, nhịn đói 2 ngày

Tối 4-12, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một nam thanh niên 18 tuổi về nhà sau khi điều khiển xe máy từ tỉnh Tuyên Quang vào phía Nam để gặp "bạn gái online".

Trước đó, L.A.H (SN 2007, ngụ xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang) quen một "bạn gái" qua mạng xã hội. Theo chỉ dẫn của "bạn gái online", H. quyết định điều khiển xe máy vào phía Nam để gặp mặt.

Công an phường Nam Đông Hà hỗ trợ kinh phí, liên hệ phương tiện để nam thanh niên đi gặp "bạn gái online" về nhà. Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Trên đường đi, H. hết tiền và đã phải nhịn đói suốt 2 ngày. Khi đang bị lạc tại khu vực khu phố Lai Phước (phường Nam Đông Hà), H. được cảnh sát khu vực phát hiện vì thấy có dấu hiệu bất thường.

Theo Công an phường Nam Đông Hà, qua liên hệ, gia đình cho biết H. đi khỏi nhà nhiều ngày nay và mất liên lạc.

Để giúp H. đoàn tụ với gia đình, trong ngày 4-12, Công an phường Nam Đông Hà đã ổn định tâm lý, hỗ trợ ăn uống, kinh phí và liên hệ phương tiện để đưa H. trở về nhà.

Qua vụ việc này, Công an phường Nam Đông Hà cảnh báo người dân cẩn thận với những lời mời gọi, hứa hẹn từ người lạ trên mạng, đặc biệt là các mối quan hệ "tình cảm chớp nhoáng" qua game, mạng xã hội. Bởi, đó có thể là lừa đảo, mồi nhử bắt cóc, buôn người, bẫy ép buộc làm việc phi pháp…