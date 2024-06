Lái xe điện ngoài trời mưa giông sẽ dễ bị sét đánh hơn đi xe xăng?

Xe điện có dễ bị sét đánh hơn xe xăng?

Có rất nhiều lầm tưởng về xe điện, chủ yếu là vì phương tiện này còn khá mới trên thị trường. Một trong số đó là lo ngại về tính an toàn khi lái xe trong lúc có sấm chớp và giông bão. Nghe thì có vẻ rất liên quan vì nước mưa hay dẫn điện và điện với sét thì có vẻ tương thích nhau.

Vậy xe điện có thể bị sét đánh hay không. Theo Get Green Now, câu trả lời thực sự là không. Xe điện hoàn toàn giống với xe chạy xăng khi đối mặt với sấm sét. Chúng an toàn khi di chuyển trong thời tiết mưa bão. Trong trường hợp không may xe bị sét đánh, dòng điện sẽ lan ra xung quanh và truyền xuống đất.

Tất cả các loại xe, kể cả xe điện, đều được thiết kế theo nguyên lý lồng Faraday. Tức là tổng trường điện từ bên trong xe bằng không. Nhờ cấu trúc khép kín của xe, điện áp chỉ được tạo ra trên bề mặt và sau đó phân tán đều xuống mặt đất.

Hơn nữa, xe điện còn được trang bị tính năng giám sát điện áp. Điều này giúp phát hiện tình trạng quá áp nếu xe bị sét đánh và tự động bảo vệ pin, ngăn ngừa nguy cơ đứt mạch, cháy nổ. Vì vậy, xe điện không dễ bị sét đánh hơn các loại phương tiện khác.

Trên thực tế, bạn có thể mang xe điện của mình đến tiệm rửa xe, sử dụng nó để lái xe qua cơn mưa lớn và băng băng trong giông bão.

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng xem cách mà pin xe điện hiện đại được bảo vệ cẩn trọng đến mức nào.

Thiết kế pin xe điện bảo vệ pin khỏi tất cả các tác nhân bên ngoài. Bản thân pin được bọc trong hộp kín để tránh tiếp xúc với nước và các yếu tố khác.

Điều này có nghĩa là các vật liệu như nước và không khí không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với pin xe điện, do đó không có nguy cơ đoản mạch hoặc hư hỏng khi lái xe dưới mưa lớn hoặc rửa xe.

Một số nhà sản xuất thậm chí còn cẩn thận hơn khi bổ sung thêm cả khung bảo vệ ở nơi lắp pin, giúp giảm thiểu tác động vật lý.

Pin sử dụng cho xe điện cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP68. Đồng thời, nó có khả năng chịu được mực nước sâu tới 1 mét trong ít nhất 30 phút. Đảm bảo an toàn trong trường hợp ô tô điện phải lội nước.

Sạc pin xe điện khi trời giông bão có an toàn?

Tương tự như khi lái xe, việc sạc xe điện tại nhà hay tại các trạm sạc cũng được đảm bảo an toàn ngay cả trong điều kiện trời mưa to, sấm chớp. Các trạm sạc và hệ thống sạc pin đã được thiết kế với tính năng chống sét.

Ngoài ra, nó còn ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra các hiện tượng như đoản mạch hay cháy nổ bất ngờ trong quá trình sạc. Bộ pin của xe điện thường được đặt ở gầm xe, giúp hạ thấp trọng tâm và cải thiện độ ổn định.

Hình dạng của xe điện giúp nước không bao giờ lọt vào ngăn chứa pin. Lớp vỏ bên ngoài bảo vệ các thiết bị điện tử và điểm tiếp xúc quan trọng – và tất nhiên là cả người ngồi bên trong.

Pin có bị ảnh hưởng bởi nước bắn từ gầm xe không? Cũng không nốt. Một lần nữa, khả năng bảo vệ tốt và ngăn chứa pin kín sẽ ngăn nước tràn vào từ bất kỳ phía nào.

Lớp vỏ cách điện của xe điện chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi xe điện có bị sét đánh không. Lớp vỏ này được làm từ kim loại và có tính năng chống sét.

Trong trường hợp xe điện bị sét đánh, dòng điện sẽ được truyền xung quanh xe và xuống đất. Người lái cần lưu ý đóng kín các cửa để đảm bảo sét không xuyên vào bên trong.

Rủi ro thực sự khi sét đánh đến từ sức nóng do sét tạo ra, nhưng xe của bạn vẫn đủ sức chống chịu với sức nóng đó. Bạn có thể nhìn thấy những vết xước trên thân xe, nhưng nó sẽ được khắc phục tại gara. Chỉ cần không chạm vào bất kỳ vật kim loại nào tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài xe thì bạn hoàn toàn an toàn.

Điều này cũng đúng với các thiết bị điện tử trên xe. Tất cả hệ thống cáp và thiết bị điện tử đều được nối đất và được thiết kế để chống sét. Chúng cũng không được kết nối trực tiếp với bất kỳ thứ gì bên ngoài.

Tóm lại, bản thân chiếc xe có thể sống sót khi bị sét đánh trực tiếp nên không có gì ngăn cản bạn lái xe qua cơn giông bão.