Lái xe buýt ở Hà Nội bị hành hung dã man: Camera nhà dân hé lộ nguồn cơn

Những thông tin, diễn biến xung quanh vụ tài xế xe buýt bị người đàn ông hành hung dã man trên xe sau va chạm giao thông ở Hà Nội đang là chủ đề nhận nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin ban đầu thì sự việc xảy ra vào khoảng 13h42' chiều ngày 14/12 trên đoạn đường thuộc địa phận xã Đoài Phương (Hà Nội).

Lúc này xe buýt mang BKS 29F-00259 do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển, thực hiện ca trưa của tuyến buýt số 67. Khi anh Vịnh điều khiển xe buýt đến điểm dừng ở thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương) để đón, trả khách thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu, va chạm vào phần đuôi xe buýt. Tình huống va chạm giữa hai phương tiện trở thành nguồn cơn của vụ hành hung cũng đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.





Thông tin trên Tiền Phong, tài xế Phạm Tiến Vịnh có báo cáo, sau sự việc, anh xuống xe kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô con thì bị một nhóm người đe dọa. Trước tình hình căng thẳng, tài xế quay lại xe buýt để báo cáo sự việc với nhân viên điều hành và xin ý kiến xử lý.

Tuy nhiên, một trong số các thanh niên đã lên xe buýt và tiếp tục buông lời đe dọa anh Vịnh. Khi anh Phạm Tiến Vịnh dùng điện thoại chụp ảnh đối tượng làm bằng chứng, người này đã hành hung, đấm đá liên tiếp anh ngay trên xe. Đoạn camera trên xe buýt đã ghi lại một phần diễn biến vụ hành hung và khiến dư luận bức xúc.

Được biết, tài xế xe buýt bị thương ở vùng mặt, chảy nhiều máu và đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đoài Phương xác nhận đã tiếp nhận thông tin và cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.