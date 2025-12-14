HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam sinh viên nghi nhảy lầu trong trường đại học ở TPHCM: Người thân nói về biểu hiện trước đó

Hương Trà (T/H) |

Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện chiếc ba lô và điện thoại di động của nam sinh bỏ lại ở tầng 5.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 18 giờ ngày 13/12, một số sinh viên nghe thấy tiếng động và phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Khi tới gần kiểm tra, các sinh viên phát hiện nạn nhân là một nam thanh niên đã tử vong, sau đó nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là C.H.L. (20 tuổi, TP.HCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện chiếc ba lô và điện thoại di động của L. được bỏ lại trên tầng 5. Thông tin trên báo Công an Nhân dân, người thân của L. cho hay thời gian gần đây L. không có biểu hiện gì bất thường, vẫn sinh hoạt và học tập bình thường, ổn định.

Ngày 14/12, Công an phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể em L. cho người nhà đem về lo hậu sự.

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

