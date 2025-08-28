Lái VinFast VF 8 hàng ngày, một nhà vô địch của nước Pháp nhận xét gì?

Tại giải đua xe đạp đường trường Tour de France 2025 vừa diễn ra, Norauto - đơn vị đồng hành cùng giải đua, đồng thời là một đối tác của VinFast - đã sử dụng một chiếc VinFast VF 8 làm xe phục vụ giải. Cũng nhờ dịp này, Đại sứ thương hiệu của Norauto, cựu vận động viên Luc Leblanc, đã cầm lái chiếc và chia sẻ cảm nhận về chiếc VinFast VF 8.

Trên mạng xã hội LinkedIn, ông mô tả trải nghiệm lái VF 8 là một trải nghiệm thú vị và nhấn mạnh đến sự thoải mái cũng như đường nét thiết kế của xe.

Nhà vô địch xe đạp thế giới Luc Leblance và chiếc VinFast VF 8 phục vụ giải Tour de France 2025.

Ông chia sẻ: "Mỗi ngày, tất cả các khách mời mà tôi chào đón tại [Tour de France] đều bị cuốn hút, bởi cả sự thoải mái lẫn những đường nét thanh lịch. Chiếc xe thuần điện này thực sự xứng đáng được biết đến và được công nhận tại Pháp và châu Âu."

Theo Leblanc, VF 8 đã để lại ấn tượng tích cực không chỉ cho bản thân mà còn cho các khách mời đồng hành cùng ông.

Được biết, Luc Leblanc là một trong những tay đua xe đạp kỳ cựu nhất thế giới khi đã đạt được những danh hiệu rất xuất sắc. Luc Leblanc từng giành chức vô địch thế giới đường trường năm 1994 tại Agrigento (Italia), đồng thời thắng cuộc Tour de France cùng năm và năm 1996.

Norauto là một trong các đối tác dịch vụ hậu mãi của VinFast tại châu Âu.

Trong khi đó, VinFast đã chính thức bán VF 8 tại thị trường châu Âu từ năm 2023, bắt đầu với Pháp, Đức và Hà Lan; dự kiến, VinFast cũng sẽ mở rộng hơn nữa các thị trường tại châu Âu.

Sự xuất hiện của VinFast VF 8 trong Tour de France 2025 gắn liền với vai trò đại sứ của Luc Leblanc cho Norauto – một chuỗi dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng ô tô lớn tại Pháp. Norauto đã hợp tác cùng VinFast trong chiến lược phát triển tại châu Âu, tập trung vào dịch vụ hậu mãi và mạng lưới bảo dưỡng, qua đó hỗ trợ khách hàng sử dụng xe điện mới tại khu vực này.

Song song với hoạt động quảng bá VF 8, VinFast đang chuẩn bị bước đi lớn trong lĩnh vực giao thông công cộng. Theo thông tin mới nhất, VinFast sẽ lần đầu ra mắt quốc tế dòng xe buýt điện tại Triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra từ 3–9/10 tại Brussels, Bỉ.

Tại sự kiện này, VinFast sẽ giới thiệu hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12, đạt tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu với phạm vi di chuyển lên tới 400 km và khả năng sạc nhanh trong 2–3 giờ. Đây là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái di chuyển điện hóa toàn diện của hãng, vốn trước đó đã triển khai tại Việt Nam từ năm 2021.

VinFast cho biết tầm nhìn phát triển xe buýt điện tại châu Âu phù hợp với mục tiêu giảm phát thải trong Hiệp định Khí hậu Paris, đồng thời đồng hành với chiến lược chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu.

Nguyên văn chia sẻ của nhà vô địch xe đạp thế giới Luc Leblanc trên mạng xã hội về VinFast VF 8: "Sau tay lái của một viên ngọc đến từ Việt Nam: VinFast VF 8 🔋✨ Nhân Tour de France, với tư cách là đại sứ Norauto, tôi đã có cơ hội được cầm lái mẫu xe đặc biệt đến từ Việt Nam: VinFast VF 8. Mỗi ngày, tất cả các khách mời mà tôi chào đón tại [Tour de France] đều bị cuốn hút, cả bởi sự thoải mái lẫn những đường nét thanh lịch. Chiếc xe thuần điện này thực sự xứng đáng được biết đến và được công nhận tại Pháp và châu Âu. Về phần mình, tôi đã cảm nhận niềm vui to lớn khi lái xe hàng ngày và giới thiệu nó đến mọi người. Xin gửi lời cảm ơn đến Jean-Christophe Mercier, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin VinFast Pháp, vì sự tin tưởng, sự tử tế và sự ghi nhận của ông."



