'Lái thử xe cận sang của Mazda, thấy hay hơn Lexus NX, cabin dễ chịu như Volvo, nhưng lái không gọn như BMW X5'

Phóng viên Sergiu Tudose của Autoevolution sau khi lái thử đã so sánh Mazda CX-60 với những mẫu xe đắt tiền như đến từ Genesis, Jaguar, thậm chí là Lexus. Mẫu xe này chưa được phân phối ở Việt Nam, nhưng đã được phân phối ở một số nước Đông Nam Á như Indonesia. Được định vị là "xe cận sang", không loại trừ khả năng Mazda CX-60 sẽ về Việt Nam một thời điểm nào đó trong tương lai, đặc biệt khi hãng đã ra thêm "bản giá rẻ" dễ tiếp cận hơn.

Chiếc Tudose lái thử thuộc bản Takumi Plus, gần như cao cấp nhất. "Tôi không tìm được một góc nào "xấu". Tôi đã thử nhìn từ trực diện 90 độ, góc chéo trước, nhìn ngang, phía sau 90 độ và chéo sau - ở góc nào cũng đẹp", ông nhận xét.

Sergiu Tudose đánh giá cao chiếc Mazda CX-60. Ảnh: Autoevolution

Mọi chi tiết trong thiết kế của CX-60 đều “ăn khớp” với nhau: lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha, những đường gân dập nổi trên thân xe. Autoevolution đánh giá mẫu xe này có phong cách thực sự độc đáo với "nắp ca-pô dài và khoang lái lùi về sau" - điều mà mẫu xe sang Genesis GV70/GV80 cũng chỉ đáp ứng ở một mức độ nào đó mà không "mượt" bằng. So sánh gần nhất có lẽ là Jaguar F-Pace, nhưng ngay cả mẫu xe này cũng có phần đầu ngắn hơn một chút. "

Trải nghiệm nội thất

Mazda CX-60 Takumi Plus được trang bị ghế da Nappa màu trắng (có chỉnh điện, sưởi và thông gió), sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, một vài chi tiết ốp gỗ, chất liệu vải màu trắng trên táp-lô, hệ thống đèn nội thất, cột lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), cùng hàng loạt công nghệ an toàn chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng.

Tổng thể, thiết kế nội thất mang hơi hướng tối giản, gợi nhớ đến phong cách Scandinavian. Đặc biệt là các tấm ốp cửa trông rất giống phong cách của Volvo.

Đặc biệt, Mazda CX-60 mang lại cảm giác chắc chắn và đủ cao cấp khi ngồi bên trong. "Bạn sẽ không nghĩ mình đang trong một chiếc Mazda cao cấp, mà giống như đang ở trong một mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Lexus - dù tất nhiên không thể so sánh với RX", Tudose cho hay.

Nội thất được đánh giá cho cảm giác của một chiếc xe Volvo và Lexus. Ảnh: Autoevolution

Ghế ngồi được đánh giá rất thoải mái, vị trí lái tốt. Hành khách phía sau khó có điều gì để phàn nàn. Trừ những người có nhu cầu 7 chỗ, còn lại Mazda CX-60 khắc phục điểm trừ của CX-5 khi thực sự rộng rãi cho một gia đình nhỏ. Dung tích khoang hành lý đạt 570 lít khi hàng ghế sau dựng lên, và tối đa 1.726 lít khi gập phẳng toàn bộ. Đáng chú ý, dung tích khoang hành lý của bản PHEV y hệt các bản khác, trong khi phần lớn bản plug-in hybrid trên những mẫu xe khác thường bị hy sinh một phần không gian do bố trí thêm pin.

Trải nghiệm vận hành

Autoevolution đánh giá Mazda CX-60 2025 có khả năng vận hành "rất ấn tượng" với hệ thống treo được tinh chỉnh, giảm xóc nâng cấp, hệ thống lái trợ lực điện được hiệu chỉnh để tăng khả năng kiểm soát, cùng bản cập nhật phần mềm cho hộp số tự động 8 cấp.

Hệ truyền động gồm một động cơ I4 2.5L hút khí tự nhiên sản sinh 191 mã lực, đi kèm mô-tơ điện bổ sung thêm 175 mã lực và bộ pin 17,8 kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 323 mã lực. Trên giấy tờ, xe chỉ cần 5,8 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Trong điều kiện lái thực tế, Mazda CX-60 PHEV mang lại cảm giác đủ nhanh và mạnh.

Sức mạnh được đánh giá là ấn tượng, nhưng cảm giác lái có một vài điểm Tudose chưa ưng. Ảnh: Autoevolution

Ngày nay, các hệ thống plug-in hybrid không dùng động cơ tăng áp là rất ít. Giống như Toyota với RAV4, Mazda đặt niềm tin vào động cơ hút khí tự nhiên tỉ số nén cao kết hợp với mô-tơ điện công suất lớn. Họ cho rằng cấu hình này giúp mang lại khả năng phân bổ sức mạnh tuyến tính và kết cấu cơ khí đơn giản hơn.

Đó là lý thuyết, còn thực tế thì sao? Tudose khẳng định là chính xác, và như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với ít rủi ro hỏng hóc (động cơ hút khí tự nhiên vốn bền bỉ hơn loại tăng áp). Về cảm giác vận hành, đôi khi sức kéo có chút "giật cục", do đó ông khuyên nên chọn chế độ Sport khi muốn lái hứng khởi hơn. Nhìn chung, CX-60 PHEV cho sức mạnh khá ấn tượng, hộp số 8 cấp sang số ổn.

Điểm Tudose không thích lắm là tiếng động cơ khá lớn khi ép tua ở chế độ Normal. Âm thanh nghe hay, nhưng có thể nói rằng "xe nhanh, nhưng không nhanh như cảm giác từ tiếng pô, ít nhất là không phải ở toàn dải vòng tua". Ngoài ra, xe vẫn giữ lại một phần dung lượng pin để hỗ trợ tăng tốc đột ngột (ngay cả khi hiển thị pin gần cạn), nhưng sẽ không có quá nhiều điện để duy trì lâu dài điều này. Chỉ khi cả động cơ xăng và mô-tơ điện cùng hoạt động, người lái mới có thể khai thác đủ 323 mã lực.

Giống như mọi mẫu SUV khác của Mazda, CX-60 cho khả năng xử lý tốt và khá thú vị khi cầm lái. Nhưng do kích thước và thiết kế (nắp ca-pô dài), người lái sẽ có cảm giác mình đang "ép" chiếc xe làm điều nó không muốn mỗi khi lái theo phong cách thể thao. CX-60 không tạo cảm giác "gọn gàng" quanh người lái như BMW X5, mà vẫn cho cảm giác là một chiếc xe lớn, mặc dù thực tế nhỏ hơn X5 khá nhiều.

Mazda CX-60 cho cảm giác lái không gọn như BMW X5 dù nhỏ hơn. Ảnh: Autoevolution

Dù bán kính quay vòng tốt, Tudose vẫn không thể gọi đây là một chiếc SUV dễ xoay trở trong phố. Khoảng cách từ trục bánh trước đến chân kính chắn gió dài. Một số người có thể thích điều này, số khác thì không.

Về khả năng vận hành trên cao tốc, Mazda CX-60 xử lý ổn. Có một chút tiếng gió lọt vào cabin nhưng không quá khó chịu. Cảm giác lái chắc chắn, ổn định, hoàn toàn phù hợp cho những chuyến đi xa cùng gia đình.

Trải nghiệm hằng ngày

Mazda CX-60 PHEV là một chiếc xe điện ổn khi chạy ở chế độ thuần điện. Nhưng với tư cách là một plug-in hybrid, xe chưa thực sự ấn tượng, nhất là về mức tiêu thụ nhiên liệu trong những chuyến đi dài.

Dĩ nhiên, cũng khó mà kỳ vọng cao. Bởi động cơ xăng hút khí tự nhiên vốn chưa bao giờ nổi tiếng về tiết kiệm nhiên liệu. Khi chuyển sang chạy bằng động cơ xăng trên cao tốc, người lái có thể quên chuyện “tiết kiệm”. Dù không hề ép xe, nhưng mức tiêu thụ tốt nhất mà Tudose đạt được chỉ khoảng 8,5 lít/100 km. Dù không cố lái tiết kiệm, nhưng Tudose khẳng định "chắc chắn không hề chạy bốc".

Mức tiêu thụ nhiên liệu chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Autoevolution

Tổng kết

Theo Tudose, Mazda CX-60 có thể xem là một lựa chọn khá ổn nếu đặt cạnh Lexus NX 450h. Ở Mỹ, hai chiếc xe có giá gần như tương đương. Nhưng NX không rộng rãi bằng CX-60, trong khi CX-60 thì không bằng RX.

Dù vậy, với Tudose, Mazda CX-60 giống như một chiếc xe mang tính "trải nghiệm" hơn là sản phẩm đại trà. Chiếc xe ra đời để chứng minh rằng Mazda hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn nếu muốn. Nếu mua cho bản thân, Tudose cho biết sẽ không mua bản PHEV mà chọn bản sử dụng động cơ máy dầu. Thậm chí, Tudose còn thích Mazda CX-5 thế hệ mới hơn dù không gian không thoải mái bằng và ông cũng chưa lái thử. Tudose gọi đó là "trực giác của một nhà báo chuyên về xe".